Fallece sacerdote fundador de La Opción V, promotor de la castidad entre jóvenes

LIMA, 17 May. 17 / 03:45 pm (ACI).- Este miércoles 17 de mayo falleció en Lima, Perú, el P. Jürgen Daum Vetter, sacerdote fundador de “La Opción V”, proyecto con el que se dedicó a promover la castidad entre los jóvenes.

El P. Daum falleció esta tarde en su domicilio, tras una dura lucha contra el cáncer que lo afectaba desde hace algún tiempo.

El velorio del sacerdote será esta noche, a partir de las 7:00 p.m. en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación en Camacho, Surco; y el entierro será este jueves 18 de mayo en el cementerio Parque del Recuerdo a las 4:00 p.m.

En una entrevista publicada por “La Opción V” en junio de 2013, el sacerdote relató que la inquietud por promover la pureza y la castidad entre los jóvenes surgió en el año 2011 cuando una chica de 13 años le comentó que su enamorado le había pedido tener relaciones sexuales.

“A partir de ahí, empecé a hablar con más insistencia en mis homilías sobre el tema de la castidad”, comentó.

Sus primeras charlas sobre el tema las realizó a finales de enero de 2012. Recordó que “la asistencia fue masiva, de unas 300 chicas, y el impacto fue totalmente inesperado para mí. Recuerdo que una joven de 18 años se me acercó a decirme que le había cambiado totalmente la perspectiva que tenía, y otra me preguntaba cómo podía recuperar su pureza, pues ya no era virgen. El mismo impacto tuvo la charla dirigida a los hombres”.

Con esa experiencia y con la urgencia de tratar el tema, el sacerdote fundó “La Opción V”, que este año cumple 5 años de fructífero apostolado.

El P. Daum define este apostolado como “un proyecto que busca ayudar a los jóvenes a descubrir la importancia de la virtud de la castidad para alcanzar el amor verdadero en sus vidas. Surge como un intento de reunir a todos los jóvenes que quieren hacer la opción de vivir la castidad e ir contracorriente”.

Este proyecto se inició como un espacio en Facebook en el que se ofrece a los jóvenes una comunidad “que los apoye, para que sepan que no están solos en esta lucha”.

La magíster en Matrimonio y Familia, y subdirectora de la Opción V, Giuliana Caccia, dijo a ACI Prensa que “el legado más importante es el haberle dado a las personas, sobre todo a los jóvenes, una opción de vida que la cultura actual no les da: vivir la virtud de la castidad como el camino para encontrar el amor verdadero a través de La Opción V”.

Caccia destacó que el P. Jürgen Daum es “autor de varios libros ‘Pureza y sexualidad’ y ‘Sexualidad y castidad’, y otros cuatro libros póstumos que se publicarán en los próximos meses”.

“Dirigió y condujo el programa La opción V en TV dejando más de 170 programas en redes a disposición de los jóvenes. Estamos seguros que el P. Jürgen ha salvado muchas vidas dándoles la posibilidad de enrumbar el camino. Por ejemplo, durante su enfermedad, cientos de personas le escribían, les mandaban mensajes y rezaban por él”.

El sacerdote, comenta Giuliana Caccia, “siempre vio su enfermedad como una oportunidad de santificación. Siempre ofreció sus malestares al Señor. Y esta actitud la tuvo hasta el último momento de su vida”.

“Para los que estuvimos cerca de él, fue un padre espiritual, un hermano en Cristo y un ejemplo de vida y entrega al sacerdocio y al prójimo”, concluyó.

El P. Daum grabó también una serie para EWTN titulada “Hacia el amor verdadero” en la que trató una serie de importantes temas referentes a la sexualidad como la castidad, "la prueba del amor", "El sexo ¿una necesidad?", las caricias íntimas, los besos, la masturbación, entre otros.

El sacerdote del Sodalicio de Vida Cristiana nació el 10 de agosto de 1963 en Lima. De padre alemán y madre peruana, el P. Daum fue criado luterano. El 11 de enero de 1981 hizo su profesión de fe como católico.

Estudió en el colegio Alexander Von Humboldt hasta 1978. Entre los años 1979 y 1982 lo hizo en el ESEP Middendorf. Entre 1984 y 1991 estudió teología.

Hizo su profesión perpetua en el SCV el 1 de enero de 1990 y fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1992.

