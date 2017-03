Fallece el creador de Umbert, el primer cómic con un bebé no nacido

WASHINGTON DC , 29 Mar. 17 / 04:42 pm (ACI).- A la edad de 62 años falleció el pasado 18 de marzo en Estados Unidos Gary Cangemi, el creador de “Umbert the Unborn” (Humberto el no nacido), el primer cómic inspirado en un bebé no nacido.

La desaparición de Cangemi, a causa de un mal neurológico conocido como “enfermedad de Creutzfeldt-Jakob”, ha conmovido a los movimientos pro-vida, especialmente en los Estados Unidos, donde “Umbert” hizo su aparición en junio de 2001 a través del National Catholic Register.

“Conoce a ‘Humberto el no nacido’, el primer personaje prenatal en tira cómica del mundo", escribió entonces este medio que lo acogió por primera vez. "Él es enérgico, franco, adorable y casi listo para tomar el mundo”, afirmó.

Tom Hoopes –editor del National Catholic Register en 2001–, recordó en una columna publicada este 20 de marzo, que “una de las experiencias más satisfactorias de mi vida ha sido encontrar a estudiantes aquí en el Benedictine College” que delinean “la fuerza de sus convicciones pro-vida” gracias a Umbert.

“Esta simple caricatura –que reconoce la humanidad del no nacido a través del humor– ha despertado en innumerables jóvenes un compromiso de por vida con el derecho a la vida”, afirmó.

Por su parte, Michael Ciccocioppo, director de la Federación Pro-vida de Pensilvania (Estados Unidos), señaló que “el movimiento pro-vida en Pensilvania y la nación sufrió una gran pérdida” con el fallecimiento de Cangemi.

“La primera vez que asistí a uno de los talleres de Gary, me sorprendió cómo podía usar al pequeño Umbert y a sus amigos no nacidos para entretener a la audiencia y hacerles pensar en la realidad de todos los bebés no nacidos, creciendo y desarrollándose mientras esperaban su transición al mundo exterior, fuera de la vida cómoda del útero”, recordó en un artículo publicado en Lifenews.com el 21 de marzo.

Ciccocioppo afirmó que Cangemi “era un activista decidido” del movimiento pro-vida, “un talentoso artista y escritor” que con Umbert ha ayudado a educar a los pro-vida y al público en general acerca del trabajo que hay que hacer hasta llegar al día en que el aborto sea impensable en Estados Unidos.

