Falacias, argumentos frívolos y desinformación rodean debate de aborto en Chile, denuncian

SANTIAGO, 26 Ene. 17 / 06:38 pm (ACI).- El 25 de enero la Cámara del Senado de Chile aprobó que el proyecto de ley de aborto pase a discusión en particular en su segundo trámite legislativo, avance que fue calificado por las organizaciones civiles pro vida como una instancia más de desinformación y falacias de parte de los parlamentarios.

Los 15 votos en contra de la ley de aborto provinieron de los partidos de derecha (Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente), un demócrata cristiano y tres independientes mientras que los 20 votos a favor del proyecto, fueron en gran medida de la coalición de gobierno (Nueva Mayoría).

El proyecto que ingresó el 31 de enero de 2015, pasará en marzo a la discusión en particular, artículo por artículo, a las Comisiones de Salud, Constitución y Hacienda.

La coordinadora legislativa de Chile es Vida que agrupa a 49 instituciones, Patricia Gonnelle, expresó que los argumentos a favor del aborto “están enfocados en la autonomía de la mujer, esa autonomía que dicen debería ser otorgada y respetada para que ella tenga la opción de disponer de la vida que gesta”.

“El resto han sido falacias, desinformación y desconocimiento de la realidad, de lo que necesita la mujer en estas circunstancias. A fin de cuentas, es un debate tremendamente ideológico”, agregó.

Gonnelle dijo a ACI Prensa que la discusión ha sido difícil ya que “siempre había problemas, se ponían plazos y tiempos acotados para presentar (…) siempre se gestaban los acuerdos políticos, cuando llegaba la cuota aceptada de audiencias ponían ‘urgencia suma’ y se acabó, quedaron muchos expositores afuera”.

“La sociedad civil seguirá dando la batalla para que no salga esta ley. Además, que después de esto, viene toda la aplicación de la ley y habrá mucho que decir. La ley no dice cómo se va a aplicar el aborto, que método se va a usar, las técnicas, eso se verá en el reglamento y tendremos muchísimas sorpresas”.

En conversación con ACI Prensa, la presidenta del movimiento Mujeres Reivindica, Rosario Vidal, dijo que los argumentos utilizados para aprobar el avance de la ley “fueron totalmente deshonestos”, “poco profundos y frívolos”.

“Hemos tenido la oportunidad en comisión de romper con muchos mitos y falsas concepciones acerca de lo que implica el aborto. Sin embargo, para los parlamentarios que defienden el proyecto es como si no hubiera pasado toda esta discusión. No están a la altura y no manejan el tema”, agregó.

Antes y durante la votación del proyecto de ley de aborto, un grupo de madres embarazadas replicaron la manifestación llamada “Voces del corazón” que se dio el pasado 2 de octubre frente a la Casa de Gobierno, que consiste en reproducir a través de megáfonos conectados a monitores fetales, los latidos del corazón de los bebés.

En forma histórica se escucho #LaVozDelCorazon en @Senado_Chile . Lugar que se les quiere dar pena de muerte a los Niños Por Nacer pic.twitter.com/OhHZsqjXG7 — María Inés Jara (@Manejara) 25 de enero de 2017

Vidal comentó que hubo respeto y sobrecogimiento por la intervención, salvo porque el senador independiente Fulvio Rossi -que votó a favor del aborto- se molestó y calificó el acto como “una manifestación violenta”.

“Nuestra manifestación es absolutamente en silencio. Solamente suenan los latidos de los bebés que están con sus mamás. Entonces, esa expresión de amor y de calma jamás podría considerarse violento”, dijo Vidal.

“Si se sienten violentados por escuchar el corazón de un hijo de una embarazada quiere decir que no están muy tranquilos con sus conciencias respecto a la posición que han tomado en este proyecto”, resaltó.

También te puede interesar: