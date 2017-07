Facebook levanta bloqueo a decenas de páginas católicas

REDACCIÓN CENTRAL, 19 Jul. 17 / 01:10 am (ACI).- Facebook ha levantado sorpresivamente y sin explicación el bloqueo que estableció durante las últimas 24 horas a más de veinte páginas católicas en portugués e inglés.

Entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de julio, Facebook bloqueó al menos 25 páginas -21 en portugués y 4 en inglés- sin darle una explicación clara a sus administradores.

Las páginas católicas bloqueadas contaban con entre cientos de miles y 6 millones de seguidores.

Sin embargo, durante la noche del 19 de julio, todas las páginas bloqueadas volvieron a la normalidad.

En declaraciones recogidas por ChurchPop.com, Carlos René, administrador de la página “Papa Francisco Brasil”, dijo que la página volvió a estar disponible “sin notificación. Simplemente me di cuenta que ya estaba al aire”.

Hasta el momento, Facebook no ha dado ninguna explicación del bloqueo o de la restauración de la página. Los dueños y administradores de sitios como Father Rocky, Catholic and Proud, Jesus and Mary o Nossa Senhora Cuida de Mi o Meu Imaculado Coração triunfará, simplemente se dieron cuenta de que sus páginas habían vuelto a funcionar tras ver sus cuentas en la red social.

Fuentes cercanas a ChurchPop.com indicaron que algunos de los administradores afectados en Brasil enviaron a sus abogados a las oficinas de Facebook en ese país, para exigir que las páginas sean restablecidas, aunque no está claro si este fue un factor decisivo.

Con información de ChurchPop.com.

Noticia en desarrollo.

También te puede interesar: