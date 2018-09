Expertos analizan nuevos escenarios de la identidad religiosa en América Latina

Entre el 5 y 7 de septiembre se realiza en Santiago de Chile el II Congreso Internacional de Estudios de la Religión “Diversidad de creencias y de sentido en una sociedad plural” que abordará la movilidad religiosa en América Latina y sus nuevos escenarios.

Por segundo año consecutivo el Centro de Estudios de la Religión de la Pontificia Universidad Católica de Chile preparó 16 mesas de trabajo que en forma paralela trabaja cuatro ejes temáticos: Relación entre institucionalidad política y grupos religiosos, transmisión y comunicación de sistemas de creencias, religión y migración en el siglo XIX-XX y conflictos entre sistemas de creencias.

Las mesas de diálogo analizan los datos que han hecho que América Latina transite hacia significativos cambios en su identidad religiosa, y permitirán “apreciar la movilidad religiosa en la región” y abrirá “un camino a interesantes reflexiones”, describe el sitio web.

Entre los expositores internacionales se encuentran el Director del Centre for the Study of Developing Societies y miembro honorario del Balliol College de Oxford, Rajeev Bhargava; la Directora del Centre Alexandre Koyré de Francia, Antonella Romano; y el Presidente de la Sociedad Argentina de Teología, P. Carlos Caamaño.

También participarán académicos e investigadores como Cecilia Avenatti, de la Universidad Católica de Argentina, y Pablo Nogueira, de la Universidad Metodista de Sao Paulo.

Más información AQUÍ