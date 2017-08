¿Existe en la Iglesia crisis de vocaciones? Responden 2 sacerdotes uruguayos

MONTEVIDEO, 07 Ago. 17 / 09:36 pm (ACI).- El Congreso Vocacional Nacional de Uruguay, realizado el 4 y 5 de agosto, fue el espacio donde dos sacerdotes con experiencia en la materia coincidieron en que la actual “crisis no es de vocaciones sino de la nueva evangelización” y para resolverla, entre otras cosas es necesario practicar tres acciones propuestas por el Papa Francisco.

Un centenar de religiosos, seminaristas, formadores y promotores vocacionales compartieron experiencias y escucharon al P. César Braga, Secretario Ejecutivo del Departamento de Vocaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano, (DEVYM CELAM); y el P. Carlos Silva, responsable de la Pastoral Vocacional de la Diócesis de Salto.

El P. Braga manifestó que la mayor dificultad no se encuentra en los “llamados” sino en los “llamantes” pues la “crisis no es de vocaciones sino de la nueva evangelización”. Esto hace necesario “cambiar las estructuras y estilos que ya no son acordes a los tiempos de la nueva evangelización”.

Hay que procurar en “los centinelas del futuro (los jóvenes) procesos que los ayuden a crecer en su dimensión humana y espiritual” y para ello “es indispensable, el uso de las redes sociales, habitadas por los jóvenes”.

También, es importante realizar un trabajo con eficacia, en comunión, rezar por las vocaciones y que la pastoral vocacional esté presente en todas las demás pastorales, precisó.

El P. Braga desafió a los participantes “a salir a las periferias basado en los tres verbos que usó el Papa Francisco en su discurso a los participantes del Congreso Vocacional en Roma de octubre el año pasado: Salir, ver, llamar”.

“Para salir a las periferias es necesaria la disponibilidad, para acoger la llamada del Espíritu. Y por otro lado saber descentrarse, es decir, que Jesús sea realmente el centro de nuestra vida y de nuestras comunidades, para poder seguirlo a donde quiera llevarnos”, dijo.

Para una adecuada pastoral vocacional, las parroquias e institutos de vida consagrada deben visibilizarse “por medio del testimonio que debe mostrar buenos frutos”, ya que “si no hay anuncio no podemos tener nacimiento de nuevas vocaciones”.

La falta de anuncio y de amor son a juicio del P. Braga los principales escollos para atraer vocaciones.

Por último, valoró el Congreso Nacional Vocacional como “un tiempo de gracia y un hito en la historia de la Iglesia en Uruguay” ya que hace unos 20 años que se no organizaba una instancia de esta índole.

A su turno, el P. Silva reflexionó que es “el Padre que elige, el Hijo que llama al discipulado misionero y el Espíritu que da la fuerza y sostiene la respuesta”.

Ese llamado de Dios es “un don y una gracia, que involucra todas las dimensiones del sujeto y su propia historia”. En este papel, los responsables “no pescamos vocaciones” sino que “somos responsables de que se despierten”.

Lo anterior, “exige una pedagogía particular apoyada en un trípode: oración, cercanía y llamado” donde el acompañante “debe ejecutar tres acciones: escuchar, escuchar y escuchar” porque “quien se arriesga a acompañar debe saber que el otro es toda la Iglesia y que merece todo su tiempo”.

En el congreso organizado por el Departamento de Vocaciones y Ministerios de la Conferencia Episcopal del Uruguay (DEVYM CEU) también participaron el Obispo Auxiliar de Montevideo, Mons. Milton Tróccoli; el Presidente de la CEU y Obispo de Mercedes, Mons. Carlos Collazzi y el Arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla.

