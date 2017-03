Exigen proteger la vida humana desde la concepción en el Parlamento Europeo

MADRID , 27 Mar. 17 / 11:20 am (ACI).- La Federación One of Us reclamó en el Parlamento Europeo la “apremiante necesidad de nuestra sociedad de defender y proteger la vida humana, la mujer y la maternidad” en los países de la Unión.

El pedido de la Federación, que reúne asociaciones europeas en defensa de la vida, participó en la 7ª edición de la Semana por la Vida en el Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica).

One Of Us recordó a los europarlamentarios la importancia de la defensa y protección de la vida humana y de la mujer en su maternidad, como algunos de los principales temas que preocupan a los ciudadanos de los países de la Unión Europea (UE).

También denunciaron las prácticas mercantiles que han comenzado a tomar posiciones en los países de la UE, como los vientres de alquiler, una práctica que calificaron como “comercialización de la mujer, de su maternidad, y de su hijo”.

En la 7° Semana por la Vida del @ParlamentoEurop con @oneofuseu hablando de la necesidad de libertad de expresión en la sociedad europea hoy pic.twitter.com/0sr7jrZRdd — Pablo Siegrist (@pablo_siegrist) 22 de marzo de 2017

De esta manera, manifestaron “la desprotección de la vida que, hoy más que nunca, se ve atacada en sus diferentes estadios: la etapa embrionaria y la etapa final de la misma”.

Subrayaron también la importancia de “la protección de la mujer en su maternidad, como gran olvidada por los poderes públicos, que pone de manifiesto la imprescindible intervención de las entidades sociales que cada día prestan asistencia, en diferentes ámbitos, a la mujer en su maternidad”.

Los integrantes de esta federación europea en defensa de la vida insistieron en que “ante la ausencia de soluciones por parte de los poderes públicos se pone de manifiesto la necesaria y urgente mediación por parte de las organizaciones miembro de la Federación One Of Us para apoyar, amparar y proteger a la mujer en los distintos países de la UE hasta que las instituciones decidan tomar medidas concretas y eficaces que protejan a la maternidad”.

Además, declararon de manera pública su “preocupación por las prácticas que desprotegen la vida humana”, solicitaron a los poderes públicos una intervención decisiva “para que el desarrollo de nuestras sociedades tenga como fundamento el avance de las mismas a través de la protección de los derechos humanos fundamentales, cuya máxima expresión, es la defensa de la vida humana”.

