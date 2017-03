Exhibirán escultura de Niño Jesús hecha para una santa y que resistió un terremoto

LONDRES, 03 Mar. 17 / 06:14 pm (ACI).- Una escultura del Niño Jesús hecha en el siglo XV para Santa Camila Bautista de Varano y que sobrevivió al terremoto que afectó Italia en octubre de 2016, formará parte este año de una exposición de arte en Cambridge, Inglaterra.

La imagen iba a ser expuesta en la muestra “Madonnas and Miracles: The Holy Home in Renaissance Italy” en el museo británico Fitzwilliam. Sin embargo, debido al terremoto de 2016, el monasterio donde la imagen era venerada, el de Santa Chiara, se redujo prácticamente a escombros.

Aunque muchos pensaron que las obras de arte sacro habían sido destruidas, la imagen resistió milagrosamente sin ningún daño.

Ahora este Niño Jesús saldrá de Italia por primera vez para aparecer en la mencionada exposición que se realizará del 7 de marzo al 4 de junio.

Santa Camila Bautista, para quien fue hecha la imagen, fue una princesa que luego se hizo monja y que tuvo visiones de la Virgen besando al Niño Jesús. Fue canonizada el 17 de octubre de 2010 por el Papa Benedicto XVI.

Cada año, cientos de personas peregrinan a la iglesia para besar la imagen durante la fiesta de la Epifanía.

Durante la época del Renacimiento, muchas mujeres italianas tenían imágenes similares que vestían y cuidaban para imitar el vínculo de la Virgen María con el niño Jesús.

La exposición también contará con tres grupos de pinturas de los siglos XV y XVI, ninguno de los cuales ha sido visto nunca en Gran Bretaña. Estas pinturas fueron creadas como ofrendas a la Iglesia en actos de gratitud o devoción.

También te puede interesar: