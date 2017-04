Ex Miss Italia comparte intenso testimonio de su fe católica y conmueve las redes

ROMA, 03 Abr. 17 / 05:20 pm (ACI).- “Pido a los jóvenes que ofrezcan a Dios la posibilidad de entrar en sus vidas”, porque Él existe “y nos ama”, expresó Giusy Buscemi, Miss Italia 2012 y actualmente una joven actriz que admira a Santa Teresa de Lisieux y que, afirma, no duda en expresar su catolicismo entre sus compañeros actores.

Criada en un hogar católico, Giusy es natural de Sicilia y dentro de poco cumplirá 24 años. Sin embargo, aunque desde adolescente enseñó catecismo a los más pequeños, afirma que fue en Roma donde tuvo su encuentro más “auténtico” con Dios.

“Provengo de una familia católica que me ha transmitido la fe. A mi vez he frecuentado el catecismo hasta la Confirmación. Sucesivamente me preparé dos años para enseñarle a los niños”, recordó en un artículo publicado el 26 de marzo por la revista italiana “Credere”.

Indicó que si bien repetiría esa experiencia, señaló que entonces “era muy joven y me gustaba ‘hacer de maestra’. Hoy, después de un acompañamiento espiritual vivido aquí en Roma donde resido, me siento más preparada, con una conciencia nueva”.

Giusy recordó su niñez en Sicilia. “Tuve una infancia como la de tantos de mis coetáneos”. “Liceo científico, danza, catequesis, tantos amigos…luego, después del diploma he buscado mi camino, tentando diversas opciones: probé la admisión a varias universidades y me inscribí en el concurso de Miss Italia. Después de la victoria comencé con los castings y audiciones y, paso a paso, he iniciado los primeros pasos en la recitación”, relató.

La joven indicó que vive en Roma desde hace un año y que fue en sus visitas a la parroquia donde “tuve el don de encontrar a hombres y mujeres de Dios, en particular dos religiosas que me hicieron ver un rostro de la Iglesia que no conocía. Me enamoré de las luces que tenían en los ojos y tuve la certeza de que el Señor me llamaba a profundizar y hacer crecer mi fe”.

La ex reina de belleza afirmó que desde entonces con su novio han iniciado un camino que los ha llevado peregrinar por diversos santuarios marianos, “sobre todo Lourdes, un lugar que ha permanecido en mi corazón por el intenso clima de oración”.

Además de rezarle a su ángel custodio, Giusy relató que tiene “una devoción particular” por Santa Teresita de Lisieux. “Amo mucho su humildad y pequeñez, que después se convierte en grandeza a los ojos de Dios”, afirmó.

Sobre el mundo del espectáculo, la joven actriz relató que tiene “muchos amigos actores con quienes discuto y reflexiono sobre Dios. Son encuentros privados, de los cuales no se habla en los diarios, pero no son raros”.

Así, Giusy aseguró que está viviendo un momento de gran serenidad desde el punto de vista espiritual y que con su novio “hemos frecuentado el curso de preparación al matrimonio”, el cual está entre sus proyectos.

Por ello, la actriz alentó a los jóvenes a “estar abiertos a la eventualidad de encontrar (a Dios), y de experimentarlo. Para cada uno de nosotros existe el ‘momento justo’, pero es necesario que aprendamos a interpretar los signos que Dios nos ofrece en la cotidianidad de nuestros días, como por ejemplo en la invitación que recibimos de un amigo o de una persona querida”.

“A los jóvenes les digo que Dios existe y nos ama: después será Él quien hará el resto y transformará los corazones, haciendo brotar en cada uno de nosotros el deseo de rezar, para instaurar un diálogo más profundo y sincero”, aseguró.

Como parte de su testimonio en la vida pública, Giusy participó en febrero pasado en la presentación del libro “Nos alzaremos en pie. La Italia del aborto a las uniones civiles: mi viaje entre pasiones civiles y testimonio cristiano”, escrito por Olimpia Tarzia.

El evento tuvo lugar en Pontificia Universidad Lateranense de Roma y estuvo también presente el rector de este centro, Mons. Enrico dal Covolo. Durante la presentación, la ex reina de belleza leyó algunas partes del libro.

