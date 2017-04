Estos son los rostros de los mártires coptos de Tanta, asesinados por el Estado Islámico

EL CAIRO, 15 Abr. 17 / 10:02 am (ACI).- A través de su cuenta en Twitter, el Obispo Copto Ortodoxo Suriel compartió una imagen con los rostros de los 27 cristianos asesinados en un atentado del Estado Islámico en la localidad egipcia de Tanta.

The martyrs of St George Church, Tanta. May the Lord repose their souls and grant comfort to their families and to the whole Church. pic.twitter.com/PczEklz4Be