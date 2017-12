Esto es lo que piensa Eduardo Verástegui sobre la política [VIDEO]

CIUDAD DE MÉXICO, 05 Dic. 17 / 09:11 am (ACI).- En una reciente entrevista el actor y productor católico Eduardo Verástegui contó cuál es su postura sobre la política, luego de que varios medios de comunicación mexicanos anunciaran su posible candidatura para la presidencia de México en 2018.

El viernes 24 de noviembre diversos medios mexicanos especularon sobre la posibilidad de la candidatura presidencial de Eduardo Verástegui a partir de las declaraciones del presidente del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores, quien confirmó a la prensa que se encuentra en “conversaciones” con el actor y productor para un puesto “importante” en su lista de candidatos.

“El ambiente político no es mi ambiente, nunca he trabajado en ningún puesto público, pero por tratarse de este medio, de películas, de ser cineasta, puedes llegar a todos los ambientes y es allí donde me aprovecho, en el buen sentido de la palabra, me aprovecho para el bien de las causas por las cuales estoy luchando”, indicó a Nación 321 el reconocido actor mexicano.

La entrevista fue difundida por Nación 321 a través de su cuenta de Facebook, el 30 de noviembre.

Al inicio de la entrevista, Verástegui aseguró ser un actor que busca contar historias con contenido positivo, “rescatando los valores fundamentales que se han perdido en la sociedad actual”. Por tal motivo, decidió ser también productor para “cuidarse” como actor y trabajar en proyectos donde “no tenga que comprometer mis valores”.

Desde el redescubrimiento de su fe católica 15 años atrás en Hollywood, Verástegui ha defendido el derecho a la vida del no nacido, el fortalecimiento del matrimonio y la familia y la libertad religiosa.

Para este propósito, Verástegui fundó la empresa productora cinematográfica Metanoia Films con sus socios Alejandro Gomez Monteverde y Leo Severino.

“Soy activista 100% en todo lo que hago. ¿Qué busco? Busco un mejor lugar para vivir. Yo vengo del ambiente artístico y como ciudadano me gusta servir. ¿Y qué es un político o qué debería ser? Es un servidor público, pero todos estamos llamados a servir. Cada quien desde su trinchera está llamado e invitado a servir”, sostuvo el actor.

Además, Eduardo ha desempeñado iniciativas solidarias, especialmente las desarrolladas por su organización sin fines de lucro “Manto de Guadalupe” y la clínica pro vida “Centro Médico Guadalupe”. También es presidente de la fundación “Seamos Héroes”, dedicada a alentar el voluntariado a nivel internacional.

“Yo hago las cosas en las que creo por convicción. No me considero una persona buena, sino una persona imperfecta que busca hacer cosas buenas. Independientemente de lo que la gente crea a mí me funciona la oración, rezar, pedirle a Dios que me ayude a hacer cosas buenas”, añadió.

Finalmente, aseguró que lleva una disciplina diaria que consta de asistir Misa, lectura espiritual, rezo del Rosario, deporte y alimentación sana.

“Hay cosas que hago todos los días para mantener una balance entre la mente, el corazón, el alma, el cuerpo. Hay gente que no está de acuerdo con eso y yo respeto lo que cada quien piense, pero eso a mí me ayuda para hacer cosas positivas. Habrá cosas en las cuales no compartimos, pero habrá otras que sí. ¿Qué queremos acabar todos en conjunto independientemente de lo que creamos? Queremos acabar con la pobreza extrema y hacer de México un mejor lugar”, concluyó.

