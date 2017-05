Esto es lo que opina el Papa Francisco de la "madre de todas las bombas"

VATICANO, 07 May. 17 / 09:48 am (ACI).- El Papa Francisco tuvo este sábado palabras duras contra el hecho de apodar como “madre de todas las bombas” a la más poderosa arma de destrucción masiva no nuclear de Estados Unidos y usada el 13 de abril en Afganistán.

El Santo Padre se refirió a la bomba estadounidense GBU-43/B durante su encuentro con jóvenes estudiantes italianos de la Coordinación Nacional de Entes Locales por la paz y los derechos humanos.

“El mundo está en guerra. Que si se bombardea aquí, ¿pero no hay un hospital, una escuela, hay enfermos?… eso no importa; y lanzan la bomba”, denunció el Papa.

“Me siento avergonzado del nombre de una bomba: ‘La madre de todas las bombas’. ¡Pero la madre da vida y esta da muerte! ¿Y le decimos ‘madre’ a ese aparato? ¿Qué cosa está sucediendo?”, cuestionó el Papa, que llamó a los jóvenes a “afrontar y vencer sin miedo la cultura de la destrucción con la fuerza de la humildad”.

El Pontífice hace esta crítica a poco más de dos semanas de recibir en el Vaticano al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este será el primer viaje al exterior del mandatario estadounidense y su primer encuentro con Francisco.

La GBU-43/B, con 11 toneladas de explosivos, fue usada por primera vez el 13 de abril contra un feudo del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) en el este de Afganistán, matando a unos 36 yihadistas. Trump calificó la operación de "nuevo éxito".

Sin embargo, esto provocó una nueva escalada en los discursos bélicos a nivel internacional.

Al día siguiente, el Gobierno de Rusia afirmó tener un arma no nuclear más poderosa que la estadounidense con 44 toneladas de explosivos, a la que no demoró en llamar “el padre de todas las bombas”. Esta fue desarrollada en el 2000 y probada en el 2007. "Todo lo que esté vivo es meramente vaporizado", dijo ese año Alexander Rukshin, el jefe adjunto del ejército ruso.