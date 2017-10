Este sacerdote católico sobrevivió heroicamente en campo de concentración ruso

REDACCIÓN CENTRAL, 25 Oct. 17 / 05:02 pm (ACI).- Entre 1930 y 1960 millones de personas que se oponían a la Unión Soviética fueron enviadas a los gulags, campos de trabajos forzados en Siberia. En uno de ellos un sacerdote jesuita, que está en proceso de canonización, sobrevivió heroicamente durante 15 años aferrándose al amor de Dios.

El P. Walter Ciszek narró sus vivencias en un gulag de Siberia en su autobiografía titulada “Con Dios en Rusia”, publicada en 1964.

OCTOBER 12, 1963. Fr. Walter Ciszek, SJ was released from the Gulag in the Soviet Union. #ThisDayInHistory pic.twitter.com/5lwHVKRSnT