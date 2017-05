Este es el saludo de los Obispos de México por el “Día Internacional contra la Homofobia”

CIUDAD DE MÉXICO, 17 May. 17 / 11:05 am (ACI).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) publicó hoy en sus redes sociales un saludo por el “Día Internacional contra la Homofobia”, alentando el “respeto y dignidad a todo ser humano”.

"Los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta", expresaron los obispos, citando al numeral 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica.

Día internacional Contra la Homofobia. Respeto y dignidad a todo ser humano. pic.twitter.com/mmdAkpxx4C — CEM (@IglesiaMexico) 17 de mayo de 2017

El mensaje fue difundido en las cuentas de la CEM en Twitter y Facebook.

El numeral 2358 del Catecismo señala que “un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba”.

Por esta razón, continúa el documento de la Iglesia, los homosexuales “deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta”.

“Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición”.

Un párrafo antes, el Catecismo indica el “origen psíquico” de la homosexualidad “permanece en gran medida inexplicado”, y recuerda que la Tradición de la Iglesia “apoyándose en la Sagrada Escritura” ha declarado siempre que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados” y “contrarios a la ley natural”, y “no pueden recibir aprobación en ningún caso”.

Por esta razón, añade el Catecismo en su numeral 2359, “las personas homosexuales están llamadas a la castidad”.

“Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana”, señala.

A fines de abril, en el marco de su 103 Asamblea Plenaria, los Obispos de México recibieron al apostolado católico Courage, que realiza una pastoral para personas con atracción al mismo sexo en países como Estados Unidos y México fiel a la enseñanza de la Iglesia.

En ese encuentro, los obispos mexicanos escucharon el testimonio de Andrés C., miembro de COurage del estado de Chihuahua, que aseguró que “tener atracciones por el mismo sexo no me alejó de Dios”, y precisó que “es un aguijón dentro, para el cual la gracia de Jesucristo es suficiente, como San Pablo nos enseña”.

También te puede interesar: