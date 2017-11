Este es el himno oficial de la visita del Papa Francisco al Perú [VIDEO]

LIMA, 18 Nov. 17 / 07:26 am (ACI).- Un jurado de expertos en música y cultura eligió a “Con Francisco a caminar” como el himno oficial del viaje del Papa Francisco al Perú, que se realizará en enero de 2018.

El concurso, organizado por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), celebró su fase final la noche del 17 de noviembre en el coliseo del Colegio San Agustín de Lima.

El Papa Francisco visitará el Perú entre el 18 y 21 de enero de 2018. En su agenda está contemplado que recorra las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo.

El jurado que eligió a Con Francisco a caminar como el himno del viaje papal estuvo conformado por los cantautores peruanos Marco Romero y Nicole Pillman, el director coral Luis Benites y el sacerdote Víctor Hugo Miranda.

Con Francisco a caminar es una composición de Oscar Quiñones Enciso. Su hermana, Elizabeth, que pone su voz a la canción, “transmite la profunda emoción que se siente al estar ante la presencia del Santo Padre”, según explica el comunicado de prensa de la CEP.

“Con Francisco a caminar llama a los peruanos a vivir en unidad y tomar la visita del Papa Francisco como una renovación de nuestra fe. En sus líneas, se canta a un país de gran nobleza y con un gran corazón, que no se rinde, que no deja de creer, que no deja de rezar”, indicaron los organizadores.

