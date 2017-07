Este Arzobispo cuenta cómo el anhelo de manejar el auto de su padre lo cambió para siempre

ORLANDO, 04 Jul. 17 / 04:01 pm (ACI).- El Arzobispo de Los Ángeles en Estados Unidos, Mons. José Gómez, contó una anécdota de su adolescencia sobre cómo las ganas de conducir el auto de su padre lo llevaron a tomar una decisión que cambiaría su vida.

El Prelado compartió su testimonio el lunes 3 de su julio durante su intervención en la Convocatoria de Líderes Católicos “La alegría del Evangelio en América”, que se realiza en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, del 1 al 4 de julio.

Mons. Gómez afirmó que cuando tenía 16 años, “una de las razones por las que comencé a ir a Misa diaria fue porque era la única manera para que mi padre me permitiera conducir su auto”.

“Le decía: ‘quiero salir con mis amigos’. No había carro. Le decía: ‘quiero ir a Misa’ y él me respondía: ‘toma las llaves’”, comentó.

“Honestamente, cuando reflexioné sobre mi vida, tomar esa decisión de ir a Misa cambió mi vida. Miren donde estoy ahora”, afirmó el Prelado. También contó que en su conversión influyeron la vida de piedad de sus padres y el hecho de haber estudiado en colegios católicos.

El Arzobispo de los Ángeles compartió esta anécdota para explicar que asistir a Misa es una de las prácticas que ayudan a profundizar la relación con Jesús para así poder salir al encuentro de aquellas personas que viven “en la periferia espiritual”, es decir en el sufrimiento y en la soledad.

“Estos tiempos nos piden hacer cosas más grandes porque junto con la globalización, hemos sido testigos de la agresiva descristianización de nuestra sociedad. Las elites que gobiernan nuestra sociedad están tratando deliberadamente de hacer que no recordemos nuestras raíces cristianas y deconstruir todo lo que se edificó en esas raíces”, manifestó.

Por ello, Mons. Gómez indicó que para responder como Iglesia a esta realidad hay que “profundizar nuestro amor por Jesucristo y la comunión con Su misión”.

When he was a teenager, @ArchbishopGomez just wanted to borrow his dad's car keys. His destination changed his life. #CatholicConvo pic.twitter.com/B53aUtBm3R