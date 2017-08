Este anuncio pro gay de KLM provoca ingeniosas críticas en redes

WASHINGTON D.C., 08 Ago. 17 / 08:16 pm (ACI).- Un anuncio publicitario de la compañía holandesa de aviación KLM a favor de la agenda gay ha despertado ingeniosas críticas, y algunos han advertido que de hacer caso a su mensaje “podrías morir”.

“No importa con quién hagas clic. Feliz #PrideAmsterdam” publicó KLM en sus cuentas de Twitter y Facebook. El mensaje fue acompañado por una imagen con tres pares de cinturones de seguridad con los colores emblemáticos del colectivo homosexual.

Pero una particularidad llamó la atención en las redes sociales: Solo uno de los pares de cinturones podrían encajar, el que tradicionalmente se usa en los aviones y que representaría a las parejas heterosexuales, mientras que los otros dos, que simbolizarían a las parejas homosexuales, no.

“Si usas los dos primeros cinturones de seguridad y el avión tiene turbulencia, podrías morir”, fue la respuesta del editor en jefe de la web The Daily Wire, Ben Shapiro.

Um if you use the top two seatbelts and the plane has turbulence, you could die. https://t.co/qu4FMpRtjh — Ben Shapiro (@benshapiro) 7 de agosto de 2017

Otro usuario de Twitter dijo que la “analogía” de KLM “es perfecta”, pues “uno es el matrimonio real, los otros dos son solo matrimonios ficticios que no funcionarán”.

Actually this analogy is perfect. One is real marriage, the other two are just make-believe marriages that won't work. — Truth Has A Name (@ItsNameIsJesus) 8 de agosto de 2017

“Vuela en la Compañía Real de Aviación (cuyas siglas en holandés son KLM), donde tu única posibilidad de sobrevivir a un accidente es abrochándose de la forma heterosexual”, escribió otro.

"Fly Royal Dutch Airlines, where your only chance of surviving a crash is buckling up the heterosexual way." #TLP https://t.co/g6eJbe0SlT — Rick Canton (@RickCanton) 8 de agosto de 2017

“KLM ni siquiera se da cuenta de que justo demostraron que los LGBTQ (siglas de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer)... están equivocados. Los cinturones de seguridad como los humanos solo funcionan de una forma, ¡como fueron diseñados!” fue otra de las respuestas al anuncio de la compañía.

En su página de Facebook, un usuario comentó la imagen pidiendo a KLM que no considere seriamente la posibilidad de incluir estas “tres opciones de cinturón de seguridad” en sus aviones, pero la aerolínea contestó que “quién sabe en el futuro”.

