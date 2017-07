Estados Unidos: Policía arresta a sospechoso de robo en iglesia de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, 23 Jul. 17 / 12:20 pm (ACI).- La Policía de Bell Gardens, en el Condado de Los Ángeles en California, Estados Unidos, arrestó a Mario Mendez, sospechoso de robar dinero de donaciones en la iglesia católica de Santa Gertrudis.

En imágenes difundidas recientemente por las autoridades se ve a un hombre ingresar a la iglesia de Santa Gertrudis, al mediodía del 15 de junio, y dirigirse directamente a la caja donde se recaudaban donaciones para personas de escasos recursos.

Stealing from the poor box of a Bell Gardens Church! Police hope someone recognizes this suspect. The story at 11pm. pic.twitter.com/1o5ipB8Sae