Estados Unidos: Cientos de miles participan en Marcha por la Vida en Washington D.C.

WASHINGTON D.C., 27 Ene. 17 / 04:02 pm (ACI).- Cientos de miles de personas de diversas partes del país se congregaron hoy en Washington D.C., la capital de Estados Unidos, para expresar su apoyo a la defensa de la vida y su rechazo al aborto, cuando se cumplen 44 años de la legalización de esta práctica a nivel nacional en 1973.

Con el lema “El poder de uno” (The power of one), la multitud se congregó en la Explanada Nacional de Washington alrededor del mediodía (hora local).

A través de un mensaje que fue leído por el Nuncio Apostólico en Estados Unidos, Mons. Christoph Pierre, el Papa Francisco envió su bendición a los manifestantes y expresó su deseo de que “este evento, en el que muchos ciudadanos estadounidenses se manifiestan en nombre de los más indefensos de nuestros hermanos y hermanas, contribuirá a una movilización de las conciencias en defensa del derecho a la vida y a medidas efectivas para asegurar su adecuada protección legal”.

Se estima que desde que se legalizó en Estados Unidos, con la sentencia de la Corte Suprema para el caso Roe vs. Wade, el aborto ha cobrado la vida de 58 millones de bebés.

Desde el inicio del evento, la Marcha por la Vida (March for Life) se convirtió en tendencia en Twitter.

Entre los discursos iniciales del evento se presentó Kellyanne Conway, Consejera del Presidente, que recordó que “nuestra Declaración de Independencia declara el derecho a la vida, y la ciencia y la razón lo confirman”.

“Cada día es una lucha por la vida y hoy es una celebración de la vida”, aseguró.

Poco después se presentó en el estrado el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la primera vez en la historia de la Marcha por la Vida que una autoridad de ese nivel del gobierno se hace presente.

Pence, de reconocida trayectoria política en defensa de la vida, aseguró en su discurso que “la vida está ganando en Estados Unidos”, y señaló que en el gobierno del país no descansará “hasta restaurar la cultura de la vida en Estados Unidos para nosotros y la posteridad”.

El Cardenal Timothy Dolan, Presidente del Comité para Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) y Arzobispo de Nueva York, participó en la oración inicial del evento.

En su cuenta en Twitter, el Cardenal Dolan expresó un “Aleluya por ustedes, almas valientes que participan en la Marcha por la Vida, especialmente nuestros muchos jóvenes”.

A su turno, la congresista estadounidense Mia Love señaló que "cada vez que el aborto mata a un niño, todos sufrimos, perdemos nuestro futuro”.

“Las mujeres que han sobrevivido a Roe vs. Wade, ellas son nuestro futuro y lo que está por venir”, aseguró.

Durante su participación en la Marcha por la Vida, el congresista Chris Smith señaló que “el lugar más peligroso hoy en Estados Unidos para una niña o un niño no nacido es una instalación de Planned Parenthood”.

“Planned Parenthood destruye un niño no nacido cada dos minutos y ha matado más de 7 millones de bebés desde 1973”, una cifra más de 10 veces mayor que “toda la población de Washington D.C.”, indicó.

Por su parte, la senadora Joni Ernst anunció que la próxima semana presentará un proyecto de ley “para redirigir el financiamiento federal de Planned Parenthood a verdaderos centros de cuidado de la salud de mujeres”.

