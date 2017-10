Estados Unidos: Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley que prohíbe aborto tardío

WASHINGTON D.C., 03 Oct. 17 / 06:45 pm (ACI).- La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó hoy, 3 de octubre, un proyecto de ley que, de ser ratificado por el Senado y firmado por el Presidente Donald Trump, prohibiría el aborto pasadas las 20 semanas de gestación.

La propuesta legislativa, titulada “Ley de protección del niño no nacido capaz de sentir dolor”, es considerada una prioridad para la causa provida en Estados Unidos, y fue aprobada con una votación de 237 a favor contra 189 en contra.

En un comunicado publicado el 2 de octubre, la Oficina Ejecutiva del Presidente señaló que “el gobierno apoya fuertemente” el proyecto de ley y anunció que de ser aprobado por el Senado y presentado a Trump en su forma actual, “sus consejeros le recomendarían que apruebe la ley”.

La propuesta legislativa, presentada por el congresista republicano Trent Franks, prohíbe la mayoría de abortos pasadas las 20 semanas, excepto en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre esté en peligro.

Líderes provida han defendido el proyecto de ley con estudios que demuestran que los bebés no nacidos sienten dolor a las 20 semanas después de la fertilización, y que un pequeño número ya puede sobrevivir fuera del vientre con el cuidado médico apropiado.

De ser promulgada, indicó la Presidenta de la Marcha por la Vida, Jeanne Mancini, esta ley “no solo salvaría entre 11 mil y 18 mil vidas al año, sino que serviría para educar al público en la humanidad de la persona no nacida y afirmar la ciencia del dolor fetal tempranamente en el desarrollo”.

Por su parte, Maureen Ferguson, consejera senior de política de The Catholic Association, señaló que “el New England Journal of Medicine ha documentado que los bebés prematuros están sobreviviendo más y más temprano, pero nuestras leyes fallan al proteger a estos niños”.

Durante el debate en la Cámara de Representantes, la noche del 2 de octubre, el congresista Trent Franks indicó que más de 18 mil bebés de más de 20 semanas de gestación fueron “asesinados tortuosamente sin anestesia” en el último año.

“Es la peor atrocidad a los derechos humanos en la historia de Estados Unidos de América”.

Por su parte, el Arzobispo de Nueva York y Presidente del Comité Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Cardenal Timothy Dolan, pidió a los parlamentarios apoyar el proyecto de ley, en una carta firmada el 29 de septiembre.

“Sostenemos que todo niño, desde la concepción en adelante, merece el amor y la protección de la ley. Creemos que ninguna persona ni gobierno tiene el derecho a tomar esa vida de un ser humano inocente, y sostenemos que los problemas reales que llevan a las mujeres a considerar el aborto deberían ser atendidos con soluciones que apoyen tanto a la madre y al niño”, escribió el Cardenal Dolan.

“Historias de niños que nacen más temprano en el embarazo, tan temprano como a las 20 semanas post-fertilización, se están volviendo más comunes”, dijo, y señaló que “estos procedimientos después del punto medio del embarazo también significan serios peligros para las mujeres, como lo evidencia el perturbador número de noticias sobre la muerte o complicaciones serias de mujeres que se someten a tales procedimientos”.

En su comunicado, la Oficina Ejecutiva del Presidente destacó que Estados Unidos forma parte del pequeño grupo de 7, entre 198 países, que permite abortos electivos tras las 20 semanas de embarazo. Otros países en ese reducido grupo son China y Corea del Norte.

Marjorie Dannenfelser, Presidenta de la organización provida Susan B. Anthony List, dijo el 3 de octubre que “el proyecto de ley, que el Presidente ha prometido firmar, nos sacaría de ese vergonzoso club y pondría nuestras leyes en línea con decencia humana básica”.

Traducido y adaptado por David Ramos. Publicado originalmente en CNA.

