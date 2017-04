Estados Unidos: Cámara de Representantes aprueba prohibir aborto financiado con impuestos

WASHINGTON D.C., 24 Ene. 17 / 06:01 pm (ACI).- La Cámara de Representantes (diputados) de Estados Unidos aprobó este 24 de enero, por 238 votos contra 183, el proyecto de ley HR-7, conocida como “Ley de no financiamiento del contribuyente al aborto”, que prohíbe permanentemente que dinero de impuestos de los estadounidenses sean destinados a la práctica de abortos.

Según una encuesta de Marist Poll publicada el 23 de enero, 6 de cada 10 estadounidenses se oponen a financiar abortos con dinero de impuestos.

El nuevo proyecto de ley, si es finalmente aprobado por el Senado y firmada por el presidente Donald Trump, también evitaría que los abortos sean cubiertos bajo la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocido como “Obamacare”, la reforma de salud promulgada por el ex presidente Barack Obama en 2010.

En un comunicado publicado hoy, Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, subrayó que “somos un Congreso provida” y señaló que el proyecto de ley aprobado hoy “protege la conciencia de los contribuyentes estadounidenses, asegurando que ni un solo dólar de su dinero duramente ganado vaya para financiar abortos”.

Mientras “cientos de miles de estadounidenses se dirigen a Washington para la Marcha por la Vida” del 27 de enero, dijo, “nunca debemos olvidar que defender a todo nuestro pueblo –especialmente los indefensos– debe ser nuestra principal prioridad si queremos una nación buena y moral”.

Por su parte, la congresista Diane Black, principal impulsora del proyecto de ley, recordó durante el debate en la Cámara de Representantes que “como madre, abuela y enfermera durante más de 40 años, esta medida es especialmente significativa para mí”.

“Durante mis años en la industria de la salud, vi la alegría en los ojos de jóvenes padres cuando vieron a su bebé recién nacido por primera vez. Sostuve las manos de sufrientes esposos y niños cuando dieron su adiós final a un ser querido. Y, tristemente, vi a una joven mujer perder su vida debido a los efectos de un aborto fallido”.

“Estas experiencias formaron mi opinión de que toda vida es un don precioso de Dios”.

Tras el resultado de la votación, la congresista Black aseguró en su cuenta de Twitter que “hoy la Cámara se puso del lado de la vida”.

Tony Perkins, presidente del Family Research Council (Consejo de Investigación de la Familia), elogió la votación de hoy en un comunicado, y subrayó que “tras una elección en la que los votantes eligieron a un presidente provida y un Congreso provida, nuestra nación está avanzando hacia una nueva era donde todos los seres humanos, nacidos y no nacidos, son protegidos por la ley”.

“El aborto no es cuidado de la salud y no debe ser financiado, ya que sabemos que el financiamiento del gobierno al aborto lo incrementa. Aprobar este proyecto de ley es una victoria no solo para los contribuyentes, sino para las mujeres y sus hijos no nacidos”.

Perkins alentó al Senado a aprobar este proyecto de ley “para asegurar que el gobierno ya no gaste más dinero el dinero duramente ganado del pueblo en seguros con abortos electivos”.

“Debemos rezar y trabajar para acabar con el aborto en Estados Unidos hasta que todo niño sea bienvenido al mundo y protegido con nuestras leyes. Acabar con el financiamiento de abortos con dinero de los contribuyentes es un buen primer paso en este viaje”, concluyó.

