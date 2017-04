“Esta vida se va a ir rápido”: Circula nuevo bulo atribuido al Papa Francisco

REDACCIÓN CENTRAL, 19 Abr. 17 / 03:40 pm (ACI).- Un nuevo bulo atribuido al Papa Francisco circula en las redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp, alentando a las personas a no pelear y no criticar “tanto su cuerpo”.

Rastros del mensaje se pueden encontrar hasta varios meses atrás, pero desde fines de marzo e inicios de abril de este año se ha viralizado en Facebook, Instagram y WhatsApp.

“Esta vida se va a ir rápido, no pelee con la gente, no critique tanto su cuerpo. No se queje tanto. No pierda el sueño por las cuentas. No deje de besar a sus hijos y a su pareja. No se preocupe tanto en dejar la casa impecable”, es la primera parte del mensaje.

El texto asegura además que “no existe el todo perfecto”, pues “los seres humanos no pueden lograr esto porque simplemente no se hizo para completarlo aquí”.

Aunque algunos sitios lo consideran un texto anónimo, no ha faltado quien lo vincule al Papa Francisco.

Sin embargo, estas palabras no figuran en ningún texto oficial del Papa Francisco, ni entre las respuestas a las muchas entrevistas que ha concedido.

Ya en diciembre de 2015, el Vaticano pidió a los fieles tener cuidado con algún “texto dulzón” que puedan encontrar en internet, falsamente atribuido al Papa.

“Este tipo de textos que circulan por internet atribuidos al Papa Francisco generalmente no dicen en qué fecha y con qué ocasión dijo esas palabras. Porque en tal caso sería fácil para cualquiera ir al sitio internet oficial de la Santa Sede y comprobar si realmente se trata de palabras del Papa”, explicó News.va, el sitio informativo de la Santa Sede, en una publicación en Facebook.

En esa ocasión, el medio informativo del Vaticano pidió a los fieles que “acudan a las fuentes vaticanas” para comprobar la veracidad de las frases atribuidas al Santo Padre.

Los sitios webs oficiales en los que se puede verificar la veracidad de los mensajes atribuidos al Papa Francisco incluyen el Twitter oficial del Santo Padre @Pontifex_es, el sitio web del Vaticano, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la página de Facebook de News.va, el periódico del Vaticano L’Osservatore Romano, Radio Vaticana, el Centro Televisivo Vaticano (CTV) y la aplicación para móviles y tablets The Pope App, gestionada por News.va.

También te puede interesar: