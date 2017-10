Esta religiosa sale a correr y reza por toda la gente que encuentra

DENVER, 21 Oct. 17 / 04:38 pm (ACI).- El diario “Runner World” compartió recientemente el testimonio de una religiosa estadounidense cuyo pasatiempo es correr y que aprovecha esos momentos para “rezar por la gente que encuentro” en las calles.

Sor María Agnus Dei pertenece a la congregación de la Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad y afirmó que cuando sale a correr viste su hábito. Manifestó que “no lo veo como una limitación de ninguna manera” y que “está acostumbrada” a que la gente la mire y haga comentarios.

