Esta es la oración que el Papa Francisco rezó ante el Cristo Roto de Bojayá

BOGOTÁ, 08 Sep. 17 / 04:45 pm (ACI).- El Papa Francisco rezó una oración ante el Cristo Roto de Bojayá tras dirigir unas palabras de esperanza, perdón y ánimo a las cuatro víctimas del conflicto armado en Colombia que dieron su testimonio en el Gran encuentro de oración por la reconciliación nacional que se realizó en el Parque Las Malocas, ubicado en Villavicencio.

Este Cristo fue el testigo mudo de la masacre de más de 100 personas en una iglesia en Bojayá, en el Chocó, que ocurrió el 2 de mayo de 2002 producto de un enfrentamiento entre los paramilitares y la guerrilla de las FARC.

Aquí está la oración completa que rezó el Pontífice:

Oración

Oh Cristo negro de Bojayá,

que nos recuerdas tu pasión y muerte;

junto con tus brazos y pies

te han arrancado a tus hijos

que buscaron refugio en ti.

Oh Cristo negro de Bojayá,

que nos miras con ternura

y en tu rostro hay serenidad;

palpita también tu corazón

para acogernos en tu amor.

Oh Cristo negro de Bojayá,

haz que nos comprometamos

a restaurar tu cuerpo.

Que seamos tus pies para salir al encuentro

del hermano necesitado;

tus brazos para abrazar

al que ha perdido su dignidad;

tus manos para bendecir y consolar

al que llora en soledad.

Haz que seamos testigos

de tu amor y de tu infinita misericordia.

