Esta es la oración por la peregrinación del Papa Francisco a Fátima

LISBOA, 14 Mar. 17 / 07:08 pm (ACI).- El Santuario de Fátima, a través del sitio web oficial para la Visita Apostólica del Papa Francisco por los 100 años de las apariciones de la Virgen María, dio a conocer la oración con motivo de la visita que se realizará el Santo Padre el 12 y 13 de mayo.

Esta plegaria también es la oración de Consagración del Año Jubilar por el centenario de las apariciones de Fátima que comenzó el 27 de noviembre de 2016 y terminará el 26 de noviembre de este año.

La oración es la siguiente:

Salve Madre del Señor,

Virgen María, ¡Reina del Rosario de Fátima!

Bendita eres entre todas las mujeres,

tú eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz Pascual,

tú eres el honor de nuestro pueblo,

tú eres el triunfo sobre la marca del mal.

Profecía del amor misericordioso del Padre,

Maestra de la Anunciación de la Buena Nueva del Hijo,

Signo del fuego ardiente del Espíritu Santo,

enséñanos, en este valle de alegrías y dolores,

las verdades eternas que el Padre revela a los pequeñitos.

Muéstranos la fuerza de tu manto protector.

En tu Inmaculado Corazón,

sé el refugio de los pecadores

y el camino que conduce hasta Dios.

Unido(a) mis hermanos,

en la Fe, en la Esperanza, en el Amor,

a tí me entrego.

Unido(a) a mis hermanos, por ti, a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de

Fátima.

Y, finalmente, envuelto en la luz que viene de tus manos,

daré gloria al Señor por los siglos de los siglos.

Amén.

