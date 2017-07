Es necesaria una negociación para evitar más muertes en Venezuela, afirma Mons. Padrón

CARACAS, 03 Jul. 17 / 06:33 pm (ACI).- El Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Mons. Diego Padrón, señaló que “debe llegarse a una negociación” entre el gobierno y la oposición para evitar más derramamiento de sangre, como las más de 80 muertes durante las protestas callejeras contra el régimen de Nicolás Maduro desde inicios de abril.

“En este momento se piensa que debe llegarse a una negociación para evitar precisamente un mayor derramamiento de sangre”, señaló el Prelado a la prensa durante su visita a los obispos de Colombia que celebran su 103° Asamblea Plenaria.

El Presidente de la CEV indicó que “yo no puedo garantizar en este momento que eso se esté realizando. Pienso que es una idea oportuna, buena, pero no tengo mayores detalles para decir si se está haciendo o no se está haciendo”.

“Sé que hay intenciones de algunos países entre los cuales está precisamente Colombia y también hay países fuera del continente, pero no puedo señalar realmente con verificación si eso se está realizando”, reiteró.

Asimismo, Mons. Padrón reafirmó las críticas de los obispos venezolanos a la Asamblea Constituyente convocada por Maduro el 1 de mayo.

“La Conferencia Episcopal de Venezuela el 3 de mayo advirtió que una nueva Constituyente no tiene ningún sentido”, recordó, e indicó que en este momento el pueblo venezolano no necesita una nueva Constitución, sino que se resuelvan los problemas de comida, medicina, libertad y el respeto a la dignidad humana.

Sobre la relación de la Iglesia con el gobierno, el Prelado señaló que “no llegamos a sentir una persecución frontal, pero sí muchas situaciones de obstaculización a la realización de nuestras tareas o a la libertad de nuestras manifestaciones. Siempre encontramos algún pero, algún obstáculo”.

