Es hipócrita mirar al que sufre y “no tocarlo”, dice el Papa a movimientos populares

VATICANO, 17 Feb. 17 / 12:15 pm (ACI).- En un mensaje con ocasión del encuentro de Movimientos Populares que se celebra en Modesto (California), el Papa Francisco advierte la hipocresía de mirar y hasta televisar “al que sufre sin tocarlo”, repitiendo discursos tolerantes sin hacer algo por cambiar su situación.

El Pontífice advierte que “en la sociedad globalizada, existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente: bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos, pero no se hace nada sistemático para sanar las heridas sociales ni enfrentar las estructuras que dejan a tantos hermanos tirados en el camino”.

“Esta actitud hipócrita, tan distinta a la del samaritano, manifiesta la ausencia de una verdadera conversión y un verdadero compromiso con la humanidad”, subraya el Papa a los participantes del encuentro que tiene lugar del 16 al 19 de febrero.

“El peligro es negar al prójimo y así, sin darnos cuenta, negar su humanidad, nuestra humanidad, negarnos a nosotros mismos, y negar el más importante de los mandamientos de Jesús. Esa es la deshumanización”.

“Hace tiempo enfrentamos la crisis del paradigma imperante, un sistema que causa enormes sufrimientos a la familia humana, atacando al mismo tiempo la dignidad de las personas y nuestra Casa Común para sostener la tiranía invisible del Dinero”, afirma Francisco.

En su opinión, se trata de los “signos de los tiempos” que hay que saber “reconocer para actuar”. “Hemos perdido tiempo valioso sin prestarles suficiente atención, sin resolver estas realidades destructoras. Así los procesos de deshumanización se aceleran”.

“No debemos quedar paralizados por el miedo, pero tampoco quedar aprisionados en el conflicto. Hay que reconocer el peligro pero también la oportunidad que cada crisis supone para avanzar hacia una síntesis superadora”, agrega en el mensaje.

“El desempleo es real, la violencia es real, la corrupción es real, la crisis de identidad es real, el vaciamiento de las democracias es real”.

Francisco también pide “no clasificar a los demás para ver quién es el prójimo y quién no lo es. Tú puedes hacerte prójimo de quien se encuentra en la necesidad, y lo serás si en tu corazón tienes compasión, es decir, si tienes esa capacidad de sufrir con el otro. Tienes que hacerte samaritano”.

Dedica la última parte de su mensaje al terrorismo y asegura que “ningún pueblo es criminal y ninguna religión es terrorista”. “No existe el terrorismo cristiano, no existe el terrorismo judío y no existe el terrorismo islámico. No existe. Ningún pueblo es criminal o narcotraficante o violento”.

Sin embargo, reconoce que sí “hay personas fundamentalistas y violentas en todos los pueblos y religiones que, además, se fortalecen con las generalizaciones intolerantes, se alimentan del odio y la xenofobia. Enfrentando el terror con amor trabajamos por la paz”.

También te puede interesar: