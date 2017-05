Era médico abortista pero se convirtió al catolicismo y recibe premio por defender la vida

BUDAPEST, 28 May. 17 / 09:15 am (ACI).- La Federación One of Us otorgó su máximo galardón en defensa de la vida al médico estadounidense John Bruchalski, ex abortista converso al catolicismo que dirige actualmente uno de los centros médicos provida más importantes de Estados Unidos.

La entrega del II Premio Europeo “Un héroe de la vida”, se llevó a cabo este 27 de mayo luego de la celebración del II Foro Europeo One of Us en Budapest, Hungría.

“A los médicos que siguen practicando abortos les preguntaría si creen que poner fin a una vida ayuda a la madre. Es muy duro para una madre no preocuparse por su hijo, y les preguntaría si de verdad piensan que el aborto es la mejor respuesta, si no creen que hay mejores soluciones, y, si les interesa, que se pongan en contacto conmigo”, dijo el Dr. Bruchalski durante la ceremonia.

Si bien el médico dirige hoy uno de los centros más respetuosos con la vida de Estados Unidos, el Tepeyac Family Centre, no siempre fue así.

En el pasado no solo promovió y facilitó métodos anticonceptivos y abortos, sino que fue uno de los promotores del uso del concepto falso de “pre-embrión”, con la intención de diferenciar los primeros 14 días de desarrollo del cigoto del resto de la gestación.

Por eso, al recibir la noticia de que sería galardonado, el Dr. Bruchalski admitió haber quedado “impresionado” y también “incómodo”.

“No creo que me lo merezca, pero me siento honrado”, dijo.

Al narrar su testimonio, resaltó que el hecho de cambiar drásticamente sus planteamientos médicos se debió a un “sentimiento profundo” de que lo que hacía no era bueno. “No veía felicidad ni alegría en mi clínica. Cuantos más abortos y más anticonceptivos, más relaciones rotas, más infecciones, más destrucción, más amargura”, recordó.

Luego, quedó impactado con el testimonio del famoso científico provida Jerome Lejeune, considerado el padre de la genética moderna, que lo hizo desmontar por completo el concepto de “pre-embrión”. Más adelante, fundó el Tepeyac Family Centre, lugar que ofrece un refugio seguro para las mujeres ante embarazos con dificultades.

Al final de la ceremonia de premiación, el Dr. Bruchalski dijo que para que la sociedad se comprometa y ayude a las madres para que puedan tener a sus hijos, nunca se debe “pensar en términos económicos o políticos, sino en términos humanos”.

“En este mundo la única respuesta que verdaderamente marca la diferencia es mostrar compasión. Por ello, estés donde estés, hagas lo que hagas, has de saber que siempre hay alguna forma de ayudar, no solo matar al niño, porque esa no es la respuesta, la respuesta es mostrar que en las crisis siempre hay un camino donde no tienes que sentirte culpable”, dijo.

“Lo sé como alguien que en el pasado practicó abortos, y pacientes que se han sometido a ellos lo que se siente: vergüenza, silencio”, recordó.

El Dr. Bruchalski señaló que el aborto “no es algo que la gente celebre, porque no se puede celebrar. Por ello, preocúpate de los demás y ayuda de la forma que puedas a las mujeres que veas en dificultades en su embarazo”.

