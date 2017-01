En Venezuela ya hay un baño de sangre, lamenta Expresidente del Episcopado

REDACCIÓN CENTRAL, 28 Ene. 17 / 12:41 pm (ACI).- El Arzobispo de Maracaibo y Expresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Mons. Ubaldo Santana, afirmó que “en Venezuela hay ya un baño de sangre de considerables proporciones”.

Así lo indicó el Prelado en una entrevista concedida al semanario Alfa y Omega, durante su visita a España, en la que trató diversos temas relacionados a la grave crisis que afecta a Venezuela.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de una guerra civil en el país sudamericano, el Arzobispo indicó que hablar de eso “sería en términos muy asimétricos. La parte que posee armamento pertenece al oficialismo. Los grupos opositores no puedo decir que no tengan armas, porque hoy el tráfico de armas es incontrolable, pero quizá no en el número y la cantidad de los otros grupos”.

“Eso no significa que no pueda existir un baño de sangre. De hecho, podemos decir que en Venezuela hay ya un baño de sangre de considerables proporciones. Hablamos de cerca de 30.000 asesinatos al año, y si no logramos encontrar caminos pacíficos para entendernos, ese número puede aumentar”, explicó Mons. Santana.

El Prelado indicó que “grupos armados los hay en todo el país. En Maracaibo tenemos, además, grupos de delincuentes y pandilleros que parecieran gozar de cierta impunidad. Sabemos que hay mucho hacinamiento en las cárceles y algunas veces las autoridades han optado por la liberación masiva de presos para descongestionarlas”.

Asimismo, continuó, existen “grupos de extorsión que operan en la ciudad, muchos encubiertos por organismos de la seguridad, y no pocas veces reforzados por efectivos de algunos de esos grupos, que de día ejercen el orden y de noche atracan”.

A esto, denunció el Arzobispo, “se añade la presencia de los grupos armados irregulares en la frontera, procedentes de Colombia. Aseguran, previo pago de lo que llamamos una ‘vacuna’, la protección, el orden y la resolución de los pequeños conflictos vecinales”.

Una “vacuna” es el cobro ilegal, pero prácticamente obligatorio, que suelen exigir los grupos armados en Venezuela y Colombia para permitir el paso por territorios controlados por ellos.

Mons. Santana dijo que estos grupos son paramilitares, el ELN y algunas facciones de las FARC que no se han desmovilizado.

El Gobierno y la Iglesia

Sobre la relación del gobierno de Nicolás Maduro con la Iglesia Católica, el Arzobispo de Maracaibo indicó que “sigue siendo difícil, quizá ahora más por las últimas intervenciones públicas de los obispos”.

“Se están produciendo ciertas escaladas. Ha habido muchos más robos, asaltos a las parroquias… Vemos allí una forma de actuar que pareciera que estuviera como articulada o concertada”.

“Se están produciendo últimamente algunos hostigamientos y acosos a los obispos. Podemos decir que esto todavía es inicial, no sabemos si va a aumentar en el futuro, pero indudablemente no han mejorado las relaciones entre la Iglesia y algunos estamentos del Gobierno nacional”, lamentó.

Sobre la labor facilitadora del diálogo que efectuó la Santa Sede con el gobierno y la oposición, para ayudar a resolver la crisis del país, el Arzobispo indicó que el “deseo del Santo Padre era ofrecer su ayuda, a pesar de que se conocía la complejidad del tema y la incertidumbre sobre la posibilidad de llegar a resultados concretos, o que podía aportar una razón para postergar opciones tan importantes como la puesta en marcha del referéndum revocatorio”.

El referéndum revocatorio estaba promovido por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Sin embargo, para que el gobierno sea removido y se convoquen a nuevas elecciones la consulta debía realizarse antes del 10 de enero, de lo contrario Maduro solo sería reemplazado por su vicepresidente.

Mons. Ubaldo Santana explicó que “por parte del Gobierno se demostró desde el principio que no tenían interés en que se llevara a cabo el referéndum, pero la Santa Sede ha intervenido porque está profundamente convencida de que tarde o temprano tenemos que llegar a una solución pacífica”.

Aunque el referéndum “ya no tiene la misma fuerza” por haber superado el plazo que se necesitaba para cambiar el gobierno, el Arzobispo dijo que ahora “se piensa más bien en elecciones regionales, en elecciones nacionales e incluso algunos hablan del adelantamiento de elecciones presidenciales”.

“Yo creo que lo que más puede encontrar consenso son aquellas opciones que figuran dentro del calendario electoral normal y que más se apegan a las fórmulas constitucionales”, resaltó.

Respecto a la reciente asamblea de obispos y laicos realizada en Venezuela, el Expresidente de la CEV dijo que “el balance ha sido altamente positivo. Se ha palpado una gran sintonía en el sentimiento de los laicos con respecto a la necesidad de un cambio político en el país”.

“Hablamos de cómo puede jugar un papel más importante el laicado en la Iglesia y en su acción transformadora en las diversas realidades de la sociedad”, dijo el Prelado.

En el encuentro también se trató sobre “la formación que se está ofreciendo a los laicos y su incidencia, porque vemos que no están suficientemente presentes como católicos en el mundo político, económico y cultural. El tiempo fue corto, pero dio pie a propuestas para futuros encuentros”.

