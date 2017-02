En juicio contra Cardet el gobierno de Cuba usará testigos fabricados, denuncia MCL

LA HABANA, 17 Feb. 17 / 02:28 pm (ACI).- El Movimiento Cristiano Liberación (MCL), denunció que el gobierno cubano está usando a miembros de la brigada de respuesta rápida para presentarlos como testigos en el juicio contra Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del movimiento disidente detenido violentamente el 30 de noviembre de 2016.

Cardet Concepción fue detenido el 30 de noviembre fuera de su vivienda en el municipio de Velasco (Holguín), delante de su familia y vecinos, y fue llevado a una prisión preventiva a la espera del juicio que tendría lugar el 20 de febrero.

Al líder disidente el régimen lo acusa de “atentado contra las fuerzas del orden público, escándalo y desorden público”; sin embargo, el MCL ha advertido constantemente que el encarcelamiento es una represión por la labor de Cardet al frente del movimiento y sus críticas al legado del dictador Fidel Castro, que falleció el 25 de noviembre del año pasado.

En ese sentido, desde su sitio web, el movimiento fundado por Oswaldo Payá denunció que la policía política y la fiscalía utilizan “miembros de la brigada de la respuesta rápida como testigos contra nuestro Coordinador Nacional Eduardo Cardet”.

Se trata de “Eddit Serafín Ferraz Pérez, residente de Camino del Uso Velasco, a 2 km del poblado, trabaja en comercio”, y que “ha participado en diferentes actos de repudio, y tenemos evidencia de esto”.

El MCL también se refirió a Eddit Bruzon Ramírez, quien ha actuado en “golpizas a afiliados del MCL”; Roberto Leyva Hernández, presidente de la cooperativa 24 de mayo del Recreo Velasco. Además, advirtió que “por parte de la policía política los 4 que participaron en el acto de detención violenta solamente van comparecer 3 como testigos”.

“Aquí se demuestra una vez más que esto ha sido una causa fabricada”, denunció el MCL.

En ese sentido, Regis Iglesias, portavoz del MCL, señaló a ACI Prensa que esta práctica es común en el régimen comunista de Cuba. “Fabrican testigos que ni siquiera conocen a los acusados”, afirmó.

Recordó que igual ocurrió durante el juicio de 2003, cuando el gobierno de Fidel Castro condenó a los 75 prisioneros de conciencia de la Primavera Negra, entre quienes se encontraba Regis Iglesias.

“Esto no es nuevo. Lo han venido empleando como método difamatorio desde el inicio de la toma del poder en 1959” en Cuba. Indicó a ACI Prensa que lo mismo ha sucedido en otras dictaduras comunistas, como en la desaparecida Unión Soviética, donde se enjuiciaban “a las personas que perdían el favor del dictador o se oponían a él”.

“El juicio no será un juicio, será un pelotón de fusilamiento civil y público contra una persona enfrentada no a un tribunal, si no enfrentada a un régimen que ya ha decidido qué hará con su vida los próximos tiempos”, denunció este jueves 16 de febrero.

Indicó que la sentencia contra el Coordinador Nacional “será dictada en una sala, pero la condena ya está decidida por quienes odian a Cardet, persiguen al MCL y pisotean los derechos de todos los cubanos”.

“Cardet será condenado por defender esos derechos: el derecho de todos los cubanos a elegir y ser elegidos y eso es algo que quienes promueven el ‘cambio-fraude’ para mantener secuestrada la soberanía popular no le pueden perdonar a Cardet, no nos pueden perdonar a todos nosotros, al MCL”, expresó.

Iglesias señaló que “se puede hacer mucho” para liberar a Cardet de la prisión, pero preguntó si “¿están dispuestos los demócratas del mundo libre a ser solidarios con nuestra demandas de libertad?”.

“¿Pueden coherentemente ser solidarios y exigir respeto para los derechos de los cubanos, no solo con una declaración aislada, sino más testimonial que practica, para que nunca más ningún cubano sea reprimido por defender la democracia? No lo creo”, expresó.

“En el mundo actual hay muchos intereses creados y los poderosos terminan pactando entre ellos. Por eso nuestro camino es continuar haciéndolo nosotros. Lo haremos con el acompañamiento de las personas de buena voluntad, de eso estoy seguro”, afirmó.

Cambian el lugar del juicio

Por su parte, Yaimaris Vecino, esposa del Coordinador Nacional del MCL, informó que el juicio contra Cardet ya no será en Velasco, sino que el régimen ha decidido cambiarlo a Gibara. Indicó que esta sería una maniobra del gobierno para evitar el apoyo y la asistencia de seguidores del líder disidente.

El cambio de lugar “les viene a ellos, a sus propósitos de maravilla, porque Gibara es un lugar que solo tiene una entrada y una salida, y las cosas ahí es más difícil que se vayan de control”, señaló a Radio Martí.

Yaimary Vecino dijo que las autoridades comunistas “no han dejado de sondear la opinión popular y saben que el apoyo popular (a Cardet) iba ser masivo”.

“Muchas personas se acercaron a la familia, que iban a hacer acto de presencia, que lo iban a defender, eso iba a ser tremendo si se realizaba dentro del poblado. Eduardo tiene mucho apoyo aquí”, afirmó.

Añadió que a la defensa le han admitido cuatro testigos, que “son personas de la vecindad que presenciaron el suceso” el 30 de noviembre.

Sin embargo, denunció que los testigos de la fiscalía “son los tres policías demandantes, los tres agentes de la seguridad del Estado y tres personajes que todo el mundo los conoce aquí, ampliamente comprometidos con el régimen, personas de las (brigadas de) respuesta rápida, que participan en los actos de repudio, que están altamente comprometidos con el aparato” del gobierno.

También te puede interesar: