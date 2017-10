En España estamos viviendo un tiempo de angustia y dolor, afirma Obispo

ROMA, 13 Oct. 17 / 08:37 pm (ACI).- El Obispo de Córdoba (España), Mons. Demetrio Fernández, asegura que en España se está viviendo un tiempo difícil a raíz la situación política y social que se vive en él por el desafío independentista en Cataluña.

En declaraciones a ACI Prensa afirmó que “estamos viviendo todos un momento de angustia y de dolor, para qué disimularlo”. “Lo que debemos hacer es pedirle a la Virgen del Pilar, que nos ha protegido a lo largo de la historia, que lo siga haciendo hoy”.

El prelado reconoció que “Yo las soluciones políticas no sé cuáles son, y no me corresponden” pero “sí quiero decir a todos que recemos para que proteja a España en este momento tan delicado y que nos hace sufrir a todos: a los catalanes, al resto de España y a todos los que nos sentimos españoles”.

España celebra la fiesta nacional cada 12 de octubre, día en que celebra a su patrona, la Virgen del Pilar. Los españoles que se encuentran en Roma también lo conmemoran con varias actividades.

Una de ellas fue organizada por el Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, quién llevó hasta Roma a la Orquesta y el Coro de la Catedral y pudieron saludar al Papa Francisco.

“Nuestro viaje ha sido fundamentalmente para presentarnos al Papa. Se trata de la orquesta y coro de la Santa iglesia Catedral de Córdoba. Hace años animé a que se montara una orquesta, el coro ya existía, y hemos contado con muy buenas colaboraciones para que se haga realidad”, explicó.

En la Audiencia General del 11 de octubre, en la Plaza de San Pedro, “le hemos podido saludar y estuvo muy amable con nosotros”.

“Por la tarde celebramos la Misa en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro, y la orquesta y el coro interpretaron también algunas piezas que sonaron de manera especial por la acústica, pero sobre todo por el sentimiento de tocar allí”.

Otra de sus etapas fue en la iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles, donde aprovecharon para rezar por España.

