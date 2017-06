En el mes del “orgullo gay” Facebook censura a experto en ideología de género

REDACCIÓN CENTRAL, 12 Jun. 17 / 05:02 pm (ACI).- La red social Facebook bloqueó el acceso al politólogo argentino Agustín Laje, crítico de la ideología de género, por un periodo de 30 días.

La sanción se produce en medio de las celebraciones de Facebook por el “orgullo gay” y la implementación de un ícono y calcomanías especiales con distinta simbología homosexual en la popular red social.

En declaraciones a ACI Prensa, Laje explicó que la censura se dio por publicar en su cuenta de Facebook una respuesta a una serie de difamaciones como “homófobo” y “misógino” publicadas en el diario argentino de izquierda Página 12.

Página 12 fue financiado con millones de dólares durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El director de Página 12, Horacio Verbitsky, ex miembro del violento grupo guerrillero Montoneros y luego colaborador de la dictadura argentina, difamó años atrás al Papa Francisco.

En un artículo de Página 12 titulado “El discurso del odio” del 9 de diciembre de 2016, la periodista Marta Platía calificó a Agustín Laje de “misógino”, “homófobo” e “inquisidor”. Todo esto luego que la Bolsa de Comercio de Córdoba lo reconociera como Joven Sobresaliente del Año.

Laje respondió en un su cuenta de Facebook con un extenso texto, acompañado de una foto del artículo de Página 12, recordando la relación de Verbitsky con los Montoneros, con la dictadura, y criticando las falacias.

En esa ocasión, el politólogo argentino señaló que mientras las feministas radicales “dicen que yo tengo un ‘discurso de odio’, ellas en sus movilizaciones evidencian “con sus típicas consignas y pintadas, dónde está el odio: ‘muerte al macho’, ‘matá a tu novio’, ‘machete al machote’, ‘Jesús era gay’, ‘Si la Virgen María viviera sería tortillera’, ‘La única Iglesia que ilumina es la que arde’, ‘Abortá al macho’, ‘Abortá la heterosexualidad’, ‘Muerte a la gorra’, y un inacabable etcétera”.

Este texto fue eliminado por Facebook poco después. Laje publicó luego una versión editada, retirando la mención a Verbitsky, que fue finalmente censurada hoy.

“Hoy cuando llego a Córdoba lo primero que quiero hacer es ver mi Facebook y me dice que esa publicación mía infringe las normas comunitarias”, dijo a ACI Prensa este lunes 12 de junio.

Las normas comunitarias de Facebook, recordó, implican “no publicar pornografía, no publicar actos de violencia, no instigar a la violencia, ese tipo de cosas. Esto era una réplica a una nota de Página 12 donde yo iba marcando las falacias lógicas una por una, o sea que no violentaba en verdad ninguna norma comunitaria”.

“Y como sanción me impusieron 30 días de bloqueo. Lo que significa 30 días sin poder usar mi principal red social para difundir. Lo cual significa que no puedo invitar a nadie a los próximos eventos de los próximos 30 días”, lamentó.

La primera vez que Facebook lo bloqueó, “me censuraron una semana”, recordó. En esa ocasión, dijo, “alegaban que ese posteo había violentado las normas comunitarias porque me refería directamente al director de Página 12, lo cual es absurdo porque uno puede hacer ese tipo de críticas y porque aparte es un dato histórico que esa persona perteneció a una organización armada terrorista aquí en Argentina”.

“Volví a publicar el mismo posteo pero sin ninguna referencia a esta persona puntual, al director del diario Página 12, para no recibir de nuevo una censura, pero para que la respuesta a la nota del diario quedara publicada en mi Facebook”, explicó.

Precisamente por esta nueva publicación, indicó, “me vienen a censurar no por una semana sino por un mes entero el Facebook”.

Laje, que volvía a Argentina de participar en un congreso de La Opción V en Perú, ha sido víctima de distintos ataques mediáticos y ha denunciado repetidamente ser víctima de amenazas de muerte.

El 7 de junio en Mendoza, durante la presentación del libro que escribió junto al también argentino Nicolás Márquez -“El Libro Negro de la Nueva Izquierda: Ideología de género o subversión cultural”-, un pequeño grupo de manifestantes feministas protagonizó una amenaza de bomba que obligó a las autoridades a desalojar Teatro de la Compañía hasta que lograron descartar el peligro.

A pesar del bloqueo en su cuenta personal, aún se puede contactar a Agustín Laje a través de su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/agustinlajearrigoni/ y ha creado una nueva cuenta personal https://www.facebook.com/lajeagustin.

También te puede interesar: