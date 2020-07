En agosto comienzan los encuentros virtuales del IV Congreso Mariano Nacional

El sábado 1 de agosto comienza el primero de once encuentros virtuales organizados por el equipo del IV Congreso Mariano Nacional (CNM) de Argentina.

La instancia se realizará durante agosto y septiembre y tiene como objetivo dar continuidad a las celebraciones del Año Mariano Nacional, por los 400 años de la presencia de la Virgen del Valle en Catamarca.

El Obispo de Catamarca, Mons. Luis Urbanc, precisó que en coordinación con los obispos de la región noroeste “se ha querido animar el Año Mariano Nacional, hasta el 8 de diciembre, creando este espacio de animación y encuentro”.

Además, se aprovecha este tiempo de uso de los medios de comunicación y las redes sociales para “seguir animando a todos a que vivamos intensamente este Año Mariano Nacional, y que esto nos vaya preparando también para celebrar los 400 años de la Virgen de Luján, en el 2030”.

“Lo importante es que instalemos en nuestra sociedad la figura de María, quien nos va a ayudar a superar tantas dificultades. La Virgen nos puede ir guiando para que seamos hijos suyos, hijos de Dios, verdaderamente hermanos entre nosotros”, aseguró Mons. Urbanc.

En tanto, unos de los organizadores, el P. Julio Murúa, explicó que “como no se pudo realizar el Congreso de modo presencial (debido a la pandemia) hemos usado la creatividad para armar esta propuesta de carácter virtual, que se llama Espacio de Animación y Encuentro Virtual dividida en tres áreas: una de reflexión y encuentro, otra celebrativa y cultural y la tercera de animación”.

Las aulas virtuales comenzarán el 1 de agosto con conferencias de expertos a las 9:00 a.m., 10:00 a.m. y 11:00 a.m. (hora local).

Los temas de las aulas se dividen en familia, vida humana y salud en tiempos de pandemia, cuidado del ambiente y de los pobres, discipulado y misión, amistad social, atención a las adicciones, piedad popular, liturgia y santuarios, vida consagrada y de los presbíteros, ecumenismo y diálogo con otros credos, nuevas formas de comunicación, nuevos modelos antropológicos y culturales en la educación.

El 1 de agosto se presentará Mons. Sergio Buenanueva, Obispo de San Francisco, con el tema ‘El Año Mariano Nacional en tiempo de pandemia, María camina en la esperanza con su pueblo’.

Le seguirá Cecilia Sturla, directora del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II de la Universidad Católica de Salta, con la temática ‘María, mujer y madre’; y luego participará el P. Alexandre Awi Mello, secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, de la Santa Sede, con el tema ‘La Mariología del Papa Francisco y la Piedad Popular’”.

El P. Raúl Goitea manifestó que el área de Celebración incluye todas las actividades litúrgicas, desde el 16 de julio hasta el 8 de diciembre; las fiestas marianas de los santuarios, que comienza el 15 de agosto en Luján; y también las actividades culturales y homenajes a la Virgen que se realizan en distintos lugares.

En tanto, el área de Animación proyectará todo el esquema de los Siete Valles como el de los Carismas, de la Esperanza, de los Santos Argentinos, de las Advocaciones Marianas y de los artistas católicos con actividades dirigidas especialmente para los jóvenes, niños y peregrinos.

