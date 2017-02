Emma Stone gana el Oscar y desata polémica por accesorio abortista

REDACCIÓN CENTRAL, 27 Feb. 17 / 03:58 pm (ACI).- La actriz estadounidense Emma Stone, ganadora del Oscar a Mejor Actriz, desató polémica en la ceremonia cinematográfica del 26 de febrero al usar un pequeño pin sobre su vestido dorado, con el emblema de la multinacional del aborto Planned Parenthood.

La 89 ceremonia de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas -conocidos como Premios Oscar- se realizó el domingo 26 de febrero de 2017 en el Teatro Dolby, de Los Ángeles (Estados Unidos). Emma Stone ganó el Oscar a Mejor Actriz por su participación en la película La La Land, que se llevó otros cinco trofeos.

Planned Parenthood, acusada de traficar órganos de bebés abortados en sus instalaciones y encubrir violaciones sexuales a menores de edad, celebró el activismo de Stone a través de sus redes sociales.

A inicios de enero de 2017, tras meses de trabajo, el panel de investigación del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos remitió a la justicia una serie de acusaciones contra Planned Parenthood, vinculadas al tráfico de órganos de bebés abortados.

Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales y la juramentación de mayoría del Partido Republicano en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, Planned Parenthood aseguró a sus simpatizantes que afrontaba el “momento más peligroso” en sus 100 años de historia.

Durante la campaña electoral, Trump ofreció cortar los más de 500 millones de dólares en fondos públicos que recibe Planned Parenthood al año.

A mediados de 2015, la plataforma provida estadounidense Live Action denunció que la multinacional del aborto encubría sistemáticamente casos de violaciones a menores de edad.

En su informe, titulado “Mentiras, corrupción y escándalo”, Live Action señaló que “en 16 separadas visitas a clínicas durante apenas tres años, las instalaciones de Planned Parenthood encubrieron consistentemente la violación de menores, e instigaron la explotación sexual comercial de niños”.

La actriz Dakota Johnson, de 50 Sombras de Grey, también usó el emblema de Planned Parenthood en su cartera, durante la ceremonia de los Premios Oscar.

Dakota Johnson is showing her support for Planned Parenthood at the #Oscars ! #IStandWithPP pic.twitter.com/09VwiNNPxI

En su cuenta de Twitter, Live Action criticó que Johnson use el pin “en apoyo de una corporación que promueve el abuso sexual de mujeres”.

"Fifty Shades of Grey" star wears @PPFA pin to the Oscars in support of a corporation that promotes the sexual abuse of women. https://t.co/KqFryKhi9p