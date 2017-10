Embajador español sobre Cataluña: Vaticano no reconoce movimientos secesionistas

VATICANO, 05 Oct. 17 / 11:53 am (ACI).- El nuevo Embajador de España ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, indicó que el Papa Francisco le expresó que el Vaticano no reconoce movimientos secesionistas y que es favorable a que se cumpla la ley y se respete la constitución española.

La revista española Vida Nueva publicó que el Pontífice manifestó su postura respecto a lo que ocurre actualmente en Cataluña al nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, el lunes 2 de octubre cuando presentó sus cartas credenciales.

Según Vida Nueva, en la reunión el Santo Padre expresó al embajador la postura de la Santa Sede, “contraria a toda autodeterminación que no esté justificada por un proceso de descolonización, y manifestó el rechazo de la Iglesia a toda actitud que no esté basada en el respeto a la legalidad constituida”.

Después del Papa, el embajador se reunió con el Cardenal Parolin y de nuevo abordaron el tema de Cataluña. El Cardenal le habría explicado que la diplomacia vaticana siempre invita al diálogo y de negociación ante las tensiones, sin renunciar a soluciones pacíficas.

En declaraciones posteriores a la agencia Efe, Bugallo confirmó que sí abordó con el Pontífice la situación en Cataluña y que “fue muy claro al respecto”.

El embajador explicó que la Santa Sede “no reconoce movimientos secesionistas o de autodeterminación que no sean resultantes de un proceso de descolonización”.

Además ha negado que se hablase con el Papa o con el Secretario de Estado de la posibilidad de que el Vaticano medie ante la crisis y afirmó que “creo que el Papa está muy bien informado”.

Ante la grave crisis que atraviesa España por el desafío separatista de Cataluña, la Santa Sede sigue el tema con preocupación. El Secretario de Estado Vaticano, el Cardenal italiano Pietro Parolin, señaló este jueves 5 de octubre en la Pontificia Universidad Urbaniana en Roma que “seguimos la situación, pero es un tema del gobierno español”.

En España algunos partidos políticos han pedido la mediación de la Iglesia. También en la tarde del lunes, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llamó al Palacio de la Moncloa a los Arzobispos de Madrid y Barcelona, los cardenales Carlos Osoro y Juan José Omella, aunque no ha trascendido el contenido de la reunión.

Anteriormente, el Pontífice ha expresado su opinión sobre los procesos independentistas o separatistas que existen en diversas partes del mundo.

En el vuelo de regreso a Roma después de su visita a Armenia en junio de 2016, el Papa Francisco respondió a un periodista que le preguntó sobre el proceso del brexit por el que Reino Unido abandona la Unión Europea: “La guerra ya existe en Europa, además existe un aire de división, no sólo en Europa, pero en los mismos países, recuerda usted Cataluña, el año pasado Escocia”.

“Estas divisiones, no digo que sean peligrosas, pero debemos estudiarlas bien. Antes de dar un paso adelante para una división, hay que hablar bien entre nosotros y buscar soluciones viables”, opinó el Pontífice.

El Papa dijo entonces que “existen divisiones y creo que esto lo he dicho una vez, no sé dónde pero lo he dicho, que la independencia se hace por la emancipación. Por ejemplo todos nuestros países latinoamericanos, también países africanos se han emancipado de la corona, de Madrid, también en África de París, Londres, Ámsterdam, sobre todo Indonesia”.

“Esta es una emancipación más comprensible porque detrás hay una cultura, un modo de pensar, en vez que la secesión de un país, aún no hablo de la Brexit, pensamos en Escocia, en todos estos, es una cosa que ha dado nombre y esto lo digo sin ofender, usando la palabra que usan los políticos, la balcanización, sin hablar de Los Balcanes”.

“Es un poco de secesión no es emancipación, y detrás existen historias, culturas, manifiestos y también buena voluntad. Esto tenerlo claro”.

Francisco subrayó que él siempre aboga más por la unidad puesto que siempre “es superior al conflicto”. “Los puentes son mejores que los muros” y “todo esto nos debe hacer reflexionar”, insistió.

