ElBusDeLaLibertad de HazteOir.org contra la ideología de género llega a Estados Unidos

REDACCIÓN CENTRAL, 22 Mar. 17 / 05:20 pm (ACI).- #ElBusDeLaLibertad que recuerda la verdad de la biología frente a las mentiras de la ideología de género, y que ha despertado polémica en España, llega esta semana a Estados Unidos.

El autobús, cuy nombre en inglés es #FreeSpeechBus, es parte del esfuerzo de la plataforma española HazteOir.org (HO) frente a la ideología de género y lleva escrito a ambos lados el lema “Es biología. Los niños son niños… y siempre lo serán. Las niñas son niñas… y siempre lo serán. No puedes cambiar de sexo. Respeto para todos”.

#FreeSpeechBus is already rolling in the U.S.A.! pic.twitter.com/vrkvEMH0ll