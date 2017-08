El único tesoro que vale la pena es el Reino de los Cielos, afirma Cardenal mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 24 Ago. 17 / 12:34 pm (ACI).- El Arzobispo de México, Cardenal Norberto Rivera Carrera, afirmó que el único tesoro en el sentido estricto, por el que vale la pena renuncias y sacrificios, es el Reino de los Cielos.

Así lo indicó el Purpurado el 22 de agosto en la Universidad Pontificia de México, donde celebró una Misa por el inicio de ciclo escolar 2017-2018.

En su homilía, señala el SIAME, el Cardenal dijo que Jesús, a través de la parábola del tesoro escondido en el campo, y la del comerciante de perlas finas que encuentra una perla muy valiosa, “nos habla de la vida eterna como el valor absoluto que estamos llamados a conquistar, a partir de la sabiduría que debemos alcanzar, no de la capacidad de almacenar conocimientos, como los discos duros”.

“El centro de la enseñanza está precisamente en la decisión del campesino de deshacerse de todo para disponer del tesoro encontrado”, precisó.

“Así nosotros, para alcanzar el bien supremo, nos encontramos ante una elección que, aunque exija renuncias y sacrificios, no se puede dejar pasar, ya que el reino de los cielos es el único tesoro en un sentido estricto”, continuó el Arzobispo.

Tras recordar que quien gana el mundo en realidad no tiene nada duradero, el Purpurado mexicano subrayó que “es un buen negocio renunciar a un ojo o a un brazo si es necesario, ya que es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo o con un solo brazo, que ser excluido y arrojado al fuego con los dos ojos y con los dos brazos”.

Finalmente, el Cardenal Rivera señaló que en el trajín de la vida, del día a día, no se puede perder de vista el alcanzar el Reino de los cielos, un reino que no deslumbra con su resplandor como el oro y las riquezas, que no promete prestigio ni poder.

Sin embargo, concluyó, “las renuncias y sacrificios que se hagan por él, frecuentemente serán recompensadas en esta misma vida con bienes y alegrías de un orden superior”.

También te puede interesar: