¿El secreto para 22 años de feliz matrimonio? Embajador en el Vaticano lo comparte

ROMA, 05 Nov. 17 / 07:57 am (ACI).- En un mensaje que se ha viralizado en redes sociales, el embajador de Hungría ante la Santa Sede, Eduard Habsburg, compartió recientemente su “secreto” para cumplir 22 años de feliz matrimonio.

A través de Twitter, Habsburg preguntó: “¿Quieren saber mi secreto para 22 felices años de matrimonio?”.

“Una esposa que comparte tu fe y te ayuda a ir al cielo”, respondió.

Wanna hear my secret for 22 happy years of marriage? A spouse that shares your faith and helps you to heaven. No joke, that's it.