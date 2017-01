El Salvador: Expertos exigen a diputados defender la vida y rechazar proyecto de aborto

REDACCIÓN CENTRAL, 30 Ene. 17 / 11:38 am (ACI).- Ante la posibilidad de que el proyecto de legalización del aborto sea aprobado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa de El Salvador, expertos exhortaron a los diputados que la integran a defender la vida y rechazar la propuesta legislativa.

En declaraciones a ACI Prensa, el Dr. José Miguel Fortín Magaña, médico psiquiatra y ex director del Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador, advirtió que quienes promueven la legalización del aborto en el país “saben que los salvadoreños somos amantes de la vida y están usando el debate que ha generado para que los ciudadanos desviemos la atención de los problemas que el mismo gobierno ha provocado con su incapacidad: corrupción, violencia, delincuencia y crimen, miseria y descontento social”.

Fortín Magaña también es fundador y líder del Movimiento Libertad, un colectivo ciudadano que tiene en sus principios la defensa de la vida.

En octubre de 2016, la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Lorena Peña, del gobernante partido Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), presentó un proyecto para legalizar el aborto “cuando corre riesgo la vida de la madre, es decir, cuando puede morir, así como cuando este es producto de la trata de personas, niñas violadas, y cuando es inviable la vida del feto”.

En El Salvador, el aborto está completamente prohibido y la Constitución vigente reconoce “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

La legalización del aborto en el país es impulsada actualmente por la estadounidense IPAS, que financia distintas iniciativas de este tipo en América Latina. Recientemente, Alberto Brunori, representante en Centroamérica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), anunció que desde su despacho promovería que se mantenga el debate a favor de la legalización de esta práctica.

[Puede leer: Denuncian ensañamiento de la ONU para legalizar aborto en El Salvador]

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa está conformada por 3 diputados del FMLN, 3 de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 2 de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y uno del Partido de Concertación Nacional (PCN).

Se espera que los 3 diputados del FMLN voten a favor del aborto y los 4 que suman ARENA y PCN defiendan la vida. Sin embargo, hay inquietud sobre el voto de los integrantes de GANA, Mario Tenorio, Lorenzo Rivas y Guillermo Gallegos, actual presidente de la Asamblea Legislativa.

El Dr. Fortín Magaña señaló que “por pláticas que hemos sostenido con algunos diputados entendemos que ARENA y PCN votarán como siempre en favor de la vida, y esperamos que los dos diputados de GANA sumen sus votos al clamor de todos los buenos salvadoreños que decimos no al aborto”.

El ex director del IML precisó que “si bien es cierto que las violaciones y agresiones sexuales son un doloroso y extendido problema de la sociedad salvadoreña, la solución no es legalizar el aborto sino combatir a los violadores sin miramientos”.

“Durante mi gestión al frente del IML pude constatar como muchos grupos utilizan y manipulan crímenes, como los homicidios agravados que algunas mujeres realizan contra sus propios hijos, con el fin de presionar a la población y a las autoridades para legalizar la práctica del aborto”.

Fortín Magaña conoció personalmente el caso conocido como “Beatriz”, con el que Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, intentó legalizar el aborto en El Salvador.

En ese caso, recordó, “como lo dije en su momento, la vida de la madre nunca estuvo en peligro a causa del embarazo. Eso fue ratificado por una sentencia de la Sala de lo Constitucional y corroborado fehacientemente por los hechos, puesto que ella, ‘Beatriz’, sigue viva a pesar de que no se le practicó el aborto que los grupos de presión exigieron”.

[Puede leer: “Beatriz” nunca quiso aborto: La estafa del lobby de la muerte]

“Como psiquiatra puedo afirmar que el aborto puede ser causa de patologías subsecuentes que pueden afectar permanentemente a la mujer que decide practicarlo y eso es especialmente cierto en los casos en que se impone a menores de edad”, señaló.

Por su parte, el Dr. Milton Brizuela, ex presidente del Colegio Médico de El Salvador y también integrante del Movimiento Libertad, dijo a ACI Prensa que “los profesionales de la medicina no solo estamos sujetos a la Constitución de la República, que en su artículo 1 establece el reconocimiento de la persona como tal, sino que además nos regimos por el Código de Ética y Deontología Médica de El Salvador, que expresa claramente que los derechos biológicos y naturales de la especie humana deben ser no solo respetados sino protegidos ‘desde el momento de la concepción’”.

El Dr. Brizuela precisó que “nuestro código de ética, en concordancia con las leyes de la República, también establece como una violación grave la práctica de cualquier modalidad de aborto”.

El Dr. Fortín Magaña subrayó que “como amantes de la libertad estamos obligados a defender la primera de esas libertades que es la vida”, y recordó que “uno de los principios del Movimiento Libertad es la defensa de la vida, no solo la del ser humano por nacer sino de todos los salvadoreños”.

“Nosotros en el Movimiento Libertad estamos convencidos que esta ley de muerte será detenida Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales enviándola a archivo que es donde debe quedar para siempre”, expresó.

