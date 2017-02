El Partido Popular de España actúa como un “bombero pirómano” con el aborto, denuncian

MADRID, 07 Feb. 17 / 11:56 am (ACI/Actuall).- En materia de aborto, el Partido Popular (PP) está actuando como “bombero-pirómano”. Es la conclusión del presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder, quien denuncia que la ponencia social del próximo congreso del PP apele a su “firme compromiso en la defensa del derecho a la vida” y, sin embargo, no haya derogado aún la polémica Ley Aído, como se comprometió en campaña electoral.

“Creo que el 18º Congreso del próximo fin de semana puede ser una oportunidad para que el PP ratifique su compromiso con el derecho a la vida decantándose explícitamente en el tema del aborto y fuerce al gobierno a actuar en consecuencia para derogar la ley del aborto; si eso no ocurre, estaremos ante un nuevo fraude a su electorado”, señala Hertfelder.

El Instituto de Política Familiar denunció la semana pasada en su informe “Evolución del Aborto en España. 30 años después (1985-2015)” que las cifras de abortos del PP superaron en 2015 los 900.000 abortos (y ya han superado el millón de abortos en 2016) y superaría en octubre de 2018 las del PSOE (Partido Socialista Obrero Español).

“Si tenemos en cuentas las estadísticas oficiales publicadas, hasta el 2015, el total de abortos realizados bajo gobiernos populares superaron los 900.000, un 44% del total. Pero si sumamos los probables más de 90.000 abortos del 2016, el PP ya habría superado el millón de abortos, de manera que superaría al PSOE en octubre del año 2018”, denuncia Hertfelder.

Cifra de abortos con los distintos gobiernos

Según el informe del IPF “Evolución del Aborto en España. 30 años después (1985-2015)” presentado hace unos días, la cifra de abortos con los distintos gobiernos fue la siguiente:

Gobierno del PSOE (Felipe González) en el periodo 1985- 1996: 357.952 abortos.

Gobierno del PP (José María Aznar) en el periodo 1996-2004: 511.139 abortos.

Gobierno del PSOE (José Luis Rodriguez Zapatero) en el periodo 2004-2012: 824.276 abortos.

Gobierno del PP (Mariano Rajoy): en el periodo 2012-2015: 410.064 abortos.

Es decir, bajo los 19 años de gobiernos del PSOE se registraron 1.182.227 abortos y bajo los 12 años de los gobiernos del PP han sido 921.203 abortos, lo que ha supuesto que más de 4 cada 10 abortos (el 44%) se han realizado bajo gobiernos del PP.

“De no corregir el rumbo, de no haber un giro real y no meramente programático, en octubre de 2018 el PP superará al PSOE en este triste record”, lamenta Hertfelder.

Según el Instituto de Política Familiar, en definitiva, no ha habido diferencias entre el PP y el PSOE con respecto al aborto y su tratamiento.

Y no solo por el número de abortos que ha sido similar en estos años, sino también a nivel legislativo, ya que mientras que durante los gobiernos del PSOE se aprobaron dos leyes de aborto (años 1985 y 2010 respectivamente), los gobiernos del PP se han mantenido sin derogar/reformar esas leyes de aborto ya que lo que se realizó en 2015 fue un mínimo retoque, concluye Hertfelder.

Publicado originalmente en Actuall.

