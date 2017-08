El Papa reza por afectados de graves inundaciones en India, Nepal y Bangladesh

VATICANO, 27 Ago. 17 / 07:33 am (ACI).- Al concluir el rezo del Ángelus este domingo en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco elevó sus oraciones por los afectados por las inundaciones que en los últimos días han afectado gravemente a India, Nepal y Bangladesh.

Según señalan fuentes locales, los fallecidos por las que serían las inundaciones más graves en los últimos 60 años, habrían superado los 1200 en los tres países.

CNN informa que, de acuerdo a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), los afectados en las tres naciones serían en total cerca de 24 millones de personas.

"La situación va de mal en peor", aseguró Jagan Chapagain, subsecretario general de programas y operaciones de la FICR. "Comunidades enteras han sido aisladas, la única manera de llevar ayuda a algunas de estas aldeas es por barco y muchos se están quedando sin comida", agregó.

#Flood affected people in #Bangladesh need your support. IFRC launched an emergency appeal https://t.co/zsVq4pI9sL. ????@redcrossmarek 24Aug07 pic.twitter.com/VEK1YIOONk