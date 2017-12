El Papa recuerda su viaja a Asia y reza por la situación política en Honduras

VATICANO, 03 Dic. 17 / 06:36 am (ACI).- Luego del rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó el viaje a Myanmar y Bangladesh del cual regresó la noche del sábado después de seis días.

“Doy la gracias a todos los que me han acompañado con la oración e invito a unirse a mi acción de gracias al Señor, que me ha concedido encontrar a esos pueblos, en particular a las comunidades católicas, y ser edificado por su testimonio”.

“Ha quedado grabado en mí el recuerdo de tantos rostros probados por la vida, pero nobles y sonrientes”, añadió. “Llevo a todos en el corazón y en la oración”.

Por otro lado, dirigió un recuerdo por la situación política de Honduras. “En mi plegaria recuerdo de modo particular también al pueblo de Honduras, para que pueda superar de manera pacífica el actual momento de dificultad”.

Hace una semana, Honduras celebró elecciones generales, pero los resultados no han dado con un ganador presidencial, lo que ha provocado una crisis y así como numerosas protestas en las calles.

