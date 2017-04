El Papa recibe al Príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camila

VATICANO, 04 Abr. 17 / 01:15 pm (ACI).- El Papa Francisco recibió hoy en audiencia privada en el Vaticano al Príncipe Carlos de Inglaterra y a su esposa Camilla, duquesa de Cornwall.

Aunque no se conoce el tema del diálogo del Santo Padre con el Príncipe de Gales y su cónyuge, si se informó que Francisco les obsequió una escultura de una rama de olivo hecha en bronce, un regalo que el Pontífice hace habitualmente.

Por su parte, el Príncipe Carlos y Camilla le regalaron al Papa una canasta de alimentos de la Real Hacienda de Highgrove, que será obsequiada a los más necesitados.

