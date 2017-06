El Papa rechaza la “amistad del sentimentalismo” frente a la amistad del compromiso

VATICANO, 23 Jun. 17 / 06:01 am (ACI).- En un discurso pronunciado ante los participantes en el 75 Congreso del Movimiento Serra Internacional, el Papa Francisco advirtió contra la banalización de la palabra “amistad” y pidió que, frente a la superficialidad de la “amistad del sentimentalismo”, se cultive una verdadera amistad del compromiso.

El Santo Padre, que recibió en audiencia en el Aula Pablo VI a los miembros de este movimiento que busca apoyar las vocaciones sacerdotales y la vida consagrada mediante el acompañamiento de seminaristas, sacerdotes, religiosos y religiosas, señaló que “ser amigos de los sacerdotes, apoyando su vocación y apoyando su ministerio, es el gran regalo con el cual enriquecéis la Iglesia”.

El Pontífice destacó que los miembros de Serra Internacional son “sobre todo esto: un amigo especial que el Señor ha puesto al lado de algunos seminaristas y de algunos sacerdotes”.

En este sentido, el Santo Padre reflexionó sobre el significado de la palabra “amigo” y lamentó su desgaste en la actualidad. Al desarrollar nuestras vidas en un ámbito urbano, cada día entramos en contacto con personas diferentes que a menudo definimos como amigos pero que, en realidad, utilizamos esa palabra como una forma de hablar. De esa manera, desde el horizonte de la comunicación virtual, la palabra ‘amigo’ es una de las más usadas”.

Por ello, ese uso superficial del término “no es suficiente para activar la experiencia de encuentro y de proximidad a la que la palabra ‘amigo’ se refiere”.

“Cuando es Jesús quien la emplea, indica una verdad incómoda: la verdadera amistad sólo se produce cuando el encuentro me lleva a implicarme en la vida de los demás hasta entregarme a mí mismo”. Así, Jesús “instauró una relación nueva entre el hombre y Dios, que supera le ley y que se fundamenta en un amor confiado”.

Al mismo tiempo, “Jesús libera la amistad del sentimentalismo y lo vincula con un empeño de responsabilidad que implica a la propia vida”.

Por lo tanto, “se es amigo sólo si el encuentro no se produce a nivel externo o formal, sino cuando se comparte el destino de los demás, la compasión, el implicarse en el objetivo de entregarse a los demás”.

“Nos hace bien pensar en aquello que hace un amigo: se acerca con discreción y ternura a mi camino, me escucha con atención y sabe cómo actuar más allá de las palabras. Es misericordioso a la hora de hacer frente a los defectos, está libre de prejuicios, sabe compartir mi camino haciéndome sentir la alegría de no estar solo, me apoya siempre porque desea mi bien, me dice sinceramente aquello en lo que no está de acuerdo conmigo y siempre está dispuesto a ayudarme a levantarme cuando me he caído”.

Para el Santo Padre, esta forma de amistad es la que los miembros del Movimiento Serra “ofrecéis a los sacerdotes”.

Un viaje “siempre adelante”

Por otro lado, el Papa Francisco también meditó sobre otra expresión: “¡Siempre adelante!”, el lema del congreso de Serra Internacional. Se trata, en opinión del Pontífice, “de una expresión clave en la vocación cristiana”, porque al misionero “la voz del Señor le invita a abandonar su zona de seguridad y a comenzar el ‘viaje santo’ hacia la tierra prometida del encuentro con Él y con los hermanos”.

“La vocación es la invitación a salir de uno mismo para comenzar a vivir la fiesta del encuentro con el Señor y recorrer el camino hacia el cual Él nos envía”, afirmó.

Ahora bien, “quien no se cuestiona a sí mismo, no puede caminar. Quien tiene miedo de perderse a sí mismo por el Evangelio, no puede avanzar hacia la meta. Ningún barco puede navegar si tiene miedo de dejar la seguridad del puerto”.

“El cristiano, en cambio, camina sin miedo por los caminos de la vida cotidiana, porque sabe que, cuando tiene la valentía de ‘atreverse’, cuando no consiente que el miedo prevalezca sobre su creatividad, podrá descubrir las sorprendentes iniciativas de Dios”, destacó.

El Obispo de Roma finalizó su discurso animando a los miembros de Serra Internacional a seguir “siempre adelante con valentía, con creatividad y con audacia. Sin miedo a renovar vuestras estructuras y sin permitir que el precioso camino andado pierda el atractivo de la novedad”.

