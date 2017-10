El Papa nombra un Obispo Auxiliar para Río de Janeiro

VATICANO, 27 Oct. 17 / 11:29 am (ACI).- El Papa Francisco nombró como nuevo Obispo Auxiliar de São Sebastião do Río de Janeiro (Brasil) al P. Paulo Celso Dias do Nascimento del clero de la misma arquidiócesis, hasta ahora coordinador arquidiocesano de la Pastoral de la Salud.

Mons. Paulo Celso Dias do Nascimento nació el 14 de abril 1963 en Lagarto, diócesis de Estância, en el estado de Sergipe.

Estudió Filosofía en la Facultad Eclesiástica de Filosofía João Paulo II en Río de Janeiro (1983-1984) y en la Universidad estatal de Ceará (1985) y Teología en la Universidad Católica de Salvador (1985-1988).

Fue ordenado sacerdote el 13 de mayo de 1989 e incardinado en la diócesis de Estância donde desempeñó los cargos de vicario parroquial en Lagarto y de párroco de “São Francisco de Assis”, en Cristinápolis (1993-1996).

En 1997 fue enviado a continuar sus estudios a Río de Janeiro donde se licenció en Derecho Canónico en el Instituto Superior de Derecho Canónico y frecuentó posteriormente el curso de Psicología en la Universidad Pontificia Católica.

Al mismo tiempo ejerció su ministerio como vicario parroquial de Nossa Senhora de Copacabana” y como capellán del hospital Beneficência Portuguesa.

En 2012 fue incardinado en la arquidiócesis de Río de Janeiro en la que es actualmente coordinador diocesano de la Pastoral de la Salud y capellán del hospital Quinta d’Or.

También te puede interesar: