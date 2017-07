El Papa llama a recolector de basura que perdió las dos piernas en accidente

BUENOS AIRES, 18 Jul. 17 / 02:27 pm (ACI).- Una inesperada llamada telefónica del Papa Francisco recibió Maximiliano Acuña, un recolector de basura en Buenos Aires, Argentina, que sufrió un grave accidente que lo dejó sin piernas.

En la llamada, el Santo Padre lo animó a seguir “siempre para adelante, que sos un ejemplo”.

El 22 de marzo Acuña, de 33 años y padre de 5 hijos, estaba recolectando la basura en un barrio de Buenos Aires, cuando fue embestido por un auto que iba a 130 kilómetros por hora.

Producto del accidente tuvieron que amputarle ambas piernas.

El legislador porteño, Gustavo Vera, decidió contarle lo sucedido al Papa Francisco a través de un correo electrónico, donde explicó que “el pronóstico de los médicos era el peor”.

“En el mejor de los casos quedaba en estado vegetativo o con serios daños neuronales y en el peor de los casos era el final”, contó Vera al Santo Padre.

Sin embargo, “al tercer día, Maximiliano salió del coma y al quinto día ya estaba en sala normal. A las pocas semanas ya estaba en la casa junto con sus cinco hijos”, relató.

Este martes 18 de julio, Acuña se preparaba para recibir un homenaje en un acto de la Legislatura de Buenos Aires cuando recibió la particular llamada.

“Soy el Papa Francisco, me mandó una carta un compañero (en alusión a Vera), me emocionó y me llegó mucho la fuerza que tenés. Siempre para adelante, que sos un ejemplo”, escuchó el emocionado recolector, quien contó lo sucedido en el acto frente a cientos de otros recolectores.

Acuña le preguntó al Papa si se encontraba en Argentina, para invitarlo a su cumpleaños, “y ahí el Papa me dijo que no, que estaba en Roma, en Italia, y que no tenía que ir yo. Él iba a venir para acá para conocernos y charlar personalmente”.

Hoy, el legislador de Unidad Porteña Gustavo Vera y el secretario general del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, proponen que se declare el 22 de marzo como el “Día del recolector de residuos”, en homenaje a este joven recolector.

“Dios me dio la vida de vuelta, porque me quitaron las dos piernas pero todo lo que me está pasando es muy lindo”, dijo Acuña al programa de televisión argentino Morfi.

“Siempre creí en Dios, siempre fui a la Iglesia, rezando todos los días pidiéndole trabajo, que me cuide día a día”, agregó.

“Dios existe”, afirmó Acuña, “quiero darles este mensaje a todos, que Dios existe y que a mí me dio una nueva oportunidad”.

