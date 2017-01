El Papa lamenta que existan familias que en la cena prefieran distraerse con el celular

VATICANO, 21 Ene. 17 / 05:07 pm (ACI).- En una entrevista publicada este sábado por el diario español El País, el Papa Francisco destacó la importancia de la comunicación, sea a través de los medios o dentro de los hogares, sin embargo, lamentó que en ocasiones haya familias que durante la cena, en vez de comunicarse entre sus miembros, prefieran mirar la televisión o enviar mensajes “a otros que están afuera”.

Durante la entrevista, el Santo Padre recordó que desde hace más de 25 años no ve la televisión. “Solamente fui al centro televisivo que estaba al lado del arzobispado (de Buenos Aires) a ver una o dos películas que me interesaban, que me podían servir para el mensaje”, relató.

Sin embargo, afirmó que “la comunicación es divina. Dios se comunica. Dios se comunicó con nosotros a través de la historia. Dios no quedó aislado. Es un Dios que se comunica, y nos habló, y nos acompañó, y nos retó, y nos hizo cambiar de ruta, y nos sigue acompañando”.

Pero “le tengo un poco de miedo cuando los medios de comunicación no pueden expresarse con la ética que les es propia. Por ejemplo, hay modos de comunicarse que no ayudan, que desayudan a la unidad”.

“Pongo un ejemplo sencillo –señaló-. Una familia que está cenando y no hablan, o miran la televisión o los chicos están con su teléfono mandando mensajes a otros que están fuera. Cuando la comunicación pierde lo carnal, lo humano, y se vuelve líquida, es peligrosa. Que se comunique en familia, y se comunique la gente, y también de la otra manera, es muy importante”.

Francisco señaló que “el mundo virtual de comunicación es riquísimo, pero corres el riesgo si no vives una comunicación humana, normal, ¡de tocar! Lo concreto de la comunicación es lo que va a hacer que lo virtual de la comunicación vaya por buen camino. O sea, lo concreto es innegociable en todo. No somos ángeles, somos personas de lo concreto. La comunicación es clave y tiene que ir adelante. Hay peligros como en todas las cosas”.

El Papa recordó a los responsables de los medios que “en sus manos (tienen) en un gran tesoro. Hoy en día comunicarse es divino, siempre fue divino porque Dios se comunica, y es humano, porque Dios se comunicó humanamente”.

En ese sentido, al referirse a la Secretaría para la Comunicación que creó en junio de 2015 y que reúne a los medios vaticanos, el Papa señaló que “funcionalmente hay un dicasterio, obviamente, para dar cauce a todo esto. Pero es una cosa funcional el dicasterio. No es porque es importante hoy comunicarse, no. ¡Porque es esencial a la persona humana la comunicación, porque también es esencial a Dios!”.

La entrevista completa puede leerse AQUÍ.

