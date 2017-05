El Papa Francisco se encontró con familia de refugiados musulmanes en Fátima

FÁTIMA, 14 May. 17 / 08:20 am (ACI).- El sábado 13 de mayo una familia de refugiados musulmanes tuvo un encuentro privado con el Papa Francisco en la Casa de “Nossa Senhora do Carmo” antes de reunirse con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa.

La familia Jamal, originaria de Jordania, huyó de su país por la guerra. Fueron a Irak y luego a Siria. Debido a que también estalló la guerra allí, tuvieron que escapar a Libia. La situación se complicó en la zona y a fines del 2015 viajaron a Italia cruzando el mar en un bote desde la isla italiana de Lampedusa, ubicada entre Sicilia y Túnez.

“Es un gran placer para mi familia y para mí encontrarnos con el Papa Francisco por una segunda vez, porque ya tuvimos esa experiencia mientras estábamos en Italia”, indicó Hassan Jamal a ACI Prensa.

“El Papa Francisco es una persona humana, para él no existe el blanco o negro, musulmán o cristiano, todos somos iguales y hermanos”, afirmó.

Por otro lado, dijeron que tienen una devoción y cariño por la Virgen María. “Nosotros creemos en María porque en el Corán se habla mucho de ella, su historia y de la concepción virginal de Jesús, a quien consideramos como un profeta muy importante. Esto es un milagro de Dios”, señaló el jordano.

Actualmente los Jamal residen en Portugal, cerca de Fátima. “Finalmente hemos encontrado la paz después de tanto sufrimiento, después del camino que hemos hecho. Espero que hayamos encontrado un futuro mejor para mis nietos”, expresó Hassan.

En la Misa que presidió este 13 de mayo el Santo Padre, una religiosa de origen libanés rezó una petición en árabe por los refugiados y migrantes.

