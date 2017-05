El Papa Francisco recibe a joven con mal de Huntington en histórica audiencia

VATICANO, 19 May. 17 / 02:40 pm (ACI).- El Papa Francisco se convirtió en el primer líder mundial que da visibilidad a la enfermedad de Huntington, un trastorno cerebral genético incurable, en una histórica y emotiva audiencia con cientos de familias afectadas por esta condición.

Entre los asistentes estaba Brenda, una joven de 15 años proveniente de Buenos Aires, Argentina, quien padece de esta enfermedad desde los 10 años.

Brenda fue escogida para entregar al Papa Francisco un manifiesto en nombre de los enfermos presentes, quienes muchas veces sufren discriminación y malos tratos, razón por la que algunos deciden ocultar su condición a la sociedad e incluso a su familia.

La vida me sigue llevando x caminos sorprendentes.

Hoy tuve el honor d cantar en el #Vaticano x 1era vez!

Gracias x semejante invitación!!! pic.twitter.com/wh0V9Pr7Cb — Axel (@AxelOficial) 18 de mayo de 2017

La joven estuvo acompañada por el cantante argentino Axel, quien cantó por primera vez en el Vaticano gracias a este evento, al que fue invitado por su compromiso social y también por ser el artista favorito de Brenda.

Brenda vive con su tía Norma, también presente en la audiencia, tras ser abandonada por su madre que no soportó su condición. Su padre murió a causa de la misma enfermedad hace un año, justo el día de su cumpleaños.

La historia de esta joven se dio a conocer en la audiencia a través de un video sobre distintos testimonios de personas con el mal Huntington, enfermedad que afecta especialmente América del Sur, donde su prevalencia es hasta mil veces mayor que en el resto del mundo.

El gen Huntington fue identificado hace unos 25 años en pacientes que vivían junto al lago de Maracaibo en Venezuela, y hasta la fecha no se ha encontrado cura ni tratamientos que disminuyan el avance de la enfermedad.

Los síntomas incluyen movimientos involuntarios así como problemas de salud cognitivos y mentales.

En la audiencia, el Papa Francisco dijo a los presentes que “hoy estamos aquí porque queremos decir a nosotros mismos y al mundo: ‘Hidden no more!’, ‘¡Nunca más oculta!’, ‘Mai più nascosta!’”, en referencia al lema, en inglés, español e italiano, de la asociación que coordinó el encuentro.

Afirmó que “para Jesús, la enfermedad nunca ha sido obstáculo para acercarse al hombre, sino todo lo contrario. Él nos ha enseñado que la persona humana es siempre valiosa, que tiene siempre una dignidad que nada ni nadie le puede quitar, ni siquiera la enfermedad”.

“La fragilidad no es un mal. Y la enfermedad, que es expresión de la fragilidad, no puede y no debe llevarnos a olvidar el inmenso valor que siempre tenemos ante Dios”, sostuvo el Pontífice.

