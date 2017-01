¿El Papa Francisco piensa en renunciar al Pontificado?

VATICANO, 21 Ene. 17 / 06:13 pm (ACI).- En la entrevista publicada este sábado por el diario español El País, el Papa Francisco habló nuevamente sobre la posibilidad de renunciar al Pontificado, tal como hizo su predecesor Benedicto XVI en febrero de 2013.

Durante la larga entrevista realizada el viernes en la Casa Santa Marta, se le recordó al Pontífice que en sus consistorios ha creado cardenales de los cinco continentes. “¿Cómo le gustaría que fuese el cónclave que elija a su sucesor? ¿Cree que verá el próximo cónclave?”, se le preguntó.

“Que sea católico. Un cónclave católico que elija a mi sucesor”, respondió el Papa.

El diario le repreguntó: “¿Y lo verá?”.

“Eso no lo sé. Que Dios lo decida”, dijo Francisco. “Cuando yo sienta que no pueda más, ya mi gran maestro Benedicto me enseñó cómo hay que hacerlo. Y si Dios me lleva antes, lo veré desde el otro lado. Espero que no desde el infierno… Pero que sea un cónclave católico”, expresó.

En 2014, durante el vuelo de retorno a Roma desde Tierra Santa, se le preguntó al Papa sobre la posibilidad de renunciar si un día le faltan las fuerzas. Luego de señalar que hará “lo que el Señor me diga que debo hacer: rezar y buscar la voluntad de Dios”; indicó que “creo que Benedicto XVI no es un caso único”.

“Ha sucedido que no tenía las fuerzas y honestamente, un hombre de fe tan humilde, ha tomado esta decisión (de renunciar). Creo que él es una institución. Hace 70 años no existían los obispos eméritos. Ahora hay muchos”, explicó.

“¿Qué pasará con los Papas eméritos? Creo que debemos mirar como institución que él abrió una puerta, la de los Papas eméritos. Si habrá más, lo sabe Dios. Pero esa puerta está abierta. Creo que un obispo de Roma que siente que bajan sus fuerzas debe hacerse las mismas preguntas que se hizo el Papa Benedicto”, concluyó el Papa en mayo de 2014.

